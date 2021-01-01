Trump dibuja ahora un nuevo mapa electoral para garantizarse una mayoría republicana en el Congreso

A poco menos de año y medio para las elecciones legislativas del 2026, Donald Trump ya está preparando el terreno para afianzar su ajustada mayoría en el Congreso. Los republicanos han movido la primera ficha logrando avanzar la reforma de los distritos electorales de Texas, lo que ha desencadenado la respuesta de los demócratas en California, quienes han prometido hacer lo mismo para compensar.