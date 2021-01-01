Trump dibuja ahora un nuevo mapa electoral para garantizarse una mayoría republicana en el Congreso

A poco menos de año y medio para las elecciones legislativas del 2026, Donald Trump ya está preparando el terreno para afianzar su ajustada mayoría en el Congreso. Los republicanos han movido la primera ficha logrando avanzar la reforma de los distritos electorales de Texas, lo que ha desencadenado la respuesta de los demócratas en California, quienes han prometido hacer lo mismo para compensar.
| etiquetas: trump , mapa , electoral , congreso , elecciones
Que disfruten de la que presumen ellos como "la mejor democracia del mundo"
Ya esta tomando las ciudades mas subversivas ciudades militarmente (en esa guardia militar el 90% son republicanos acérrimos) y ademas el CIE son poco mas que exaltados mercenarios ... una emulación delas camisas Pardas.
Se va a liar la de dios.
No se sabe muy bien cómo, porque el caso es que ya los tenían distribuidos a su conveniencia. De hecho, Tras la reforma de 2021 California se convirtió en uno de los estados con mayor nivel de gerrymandering, así que no es que les quede mucho donde rascar.
www.ppic.org/blog/do-california-and-texas-have-gerrymandered-districts