Trump dibuja ahora un nuevo mapa electoral para garantizarse una mayoría republicana en el Congreso

A poco menos de año y medio para las elecciones legislativas del 2026, Donald Trump ya está preparando el terreno para afianzar su ajustada mayoría en el Congreso. Los republicanos han movido la primera ficha logrando avanzar la reforma de los distritos electorales de Texas, lo que ha desencadenado la respuesta de los demócratas en California, quienes han prometido hacer lo mismo para compensar.

themarquesito #2 themarquesito
Como decía un político inglés, "en la democracia, los votantes eligen a sus representantes; en el gerrymandering, los representantes eligen a sus votantes".
xeldom #1 xeldom *
Como bien dice el artículo: no es ilegal

Que disfruten de la que presumen ellos como "la mejor democracia del mundo"
oceanon3d #4 oceanon3d *
Con 244 millones de personas convocadas a votar, solo 135 millones lo hicieron; gobierna con el favor de 1/4 de los estadounidenses con derecho a voto. ... me da que en la próximas se movilizara mucho electorado ... y a Trumpo se le va a ir su golpe de estado, laxo y por fases, por el retrete teniendo que anticipar el golpe de estado sin caretas y sin mas tu tía.

Ya esta tomando las ciudades mas subversivas ciudades militarmente (en esa guardia militar el 90% son republicanos acérrimos) y ademas el CIE son poco mas que exaltados mercenarios ... una emulación delas camisas Pardas.

Se va a liar la de dios.
Lenari #3 Lenari
lo que ha desencadenado la respuesta de los demócratas en California, quienes han prometido hacer lo mismo para compensar

No se sabe muy bien cómo, porque el caso es que ya los tenían distribuidos a su conveniencia. De hecho, Tras la reforma de 2021 California se convirtió en uno de los estados con mayor nivel de gerrymandering, así que no es que les quede mucho donde rascar. :roll:
www.ppic.org/blog/do-california-and-texas-have-gerrymandered-districts
themarquesito #5 themarquesito
#3 ¿Pero cómo omites Maryland, que tiene el distrito menos competitivo de la historia de EE.UU? El distrito 3° de Maryland lleva en poder demócrata desde las elecciones legislativas de 1926.
