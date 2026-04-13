Trump delira, el hambre amenaza (La semana económica, 13-04-2026)  

Aún no se siente el impacto directo de esta guerra pero si el flujo del petróleo no se restablece antes del 28 de abril sufriremos las consecuencias tras el verano. Esas consecuencias se experimentarán con retardo pero de un modo tremendo. La energía es un factor determinante singular de efectos específicos que la mayoría de modelos económicos no incorporan y si lo hacen es asimilándolo al resto de factores, como el trabajo o el capital. Pero la energía es un factor diferente. Una caída del 10% de la energía supone una caída del 10% del PIB.