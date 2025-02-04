edición general
Trump critica a Starmer por no unirse a los ataques estadounidenses contra Irán y acusa al Reino Unido de complacer a los votantes musulmanes [ENG]

La brecha transatlántica se profundiza a medida que el primer ministro británico defiende su no participación en operaciones ofensivas en medio del creciente conflicto en Asia Occidental. Trump sugirió que Keir Starmer está complaciendo a los votantes musulmanes al no respaldar los ataques estadounidenses en Irán, y agregó que Gran Bretaña ya no es “un país tan reconocible”. Añadió: “Londres es un lugar muy diferente, con un alcalde terrible. Tienes un alcalde terrible allí, gente terrible. Pero es un lugar muy diferente.”

Javi_Pina #1 Javi_Pina
El zumbao este se inventa una guerra y se piensa que todos tenemos que seguirle, que se apañe el y con las represalias. Alerta a otro 11 S
8
Asimismov #3 Asimismov
#1 llevan inventando guerras desde 1989, en Yugoslavia, Libia, Irak, Afganistán, Líbano, Síria, ... que yo me acuerde.
2
#7 unocualquierax
#3
Desde 1776.
0
DDJ #5 DDJ *
#1 Le van a hacer cambiar el nombre a Mar-a-Lago por Mar-a-Luna {0x1f64a}
0
#6 Grahml
Desgraciadamente pinta según las encuestas a que el otro loco que apoyó el Brexit, podría ganar las elecciones si se presenta a primer ministro:

Nigel Farage encabeza por primera vez las encuestas en el Reino Unido con Reform UK
www.elmundo.es/internacional/2025/02/04/67a228d6fdddffe59b8b4580.html
1
Milmariposas #2 Milmariposas *
Vietnam II, versión Irán... :popcorn:
1
josde #4 josde
#2 ojala les jodan a esa pareja de asesinos de EEUU y Israel.
1
capitan__nemo #9 capitan__nemo
Musk y Trump llevan mucho tiempo realizando una injerencia brutal para complacer a los votantes nazis britanicos y volverlos nazis sin que se den cuenta desde las redes "sociales" y medios del imperio (GAFAMOXT google, amazon, facebook, apple, microsoft, openai, x/twitter, tiktok, ...)

Esto es como cuando en Blechley park descodificaron emigma pero lo mantuvieron en secreto y actuaron como que no la habian descodificado y se encontraban a los tropas nazis por casualidad en las…   » ver todo el comentario
0
Yonny #8 Yonny
Como siempre, Pedro Sánchez es el primero, pero luego le siguen todos los demás: Francia, Italia, Uk...
0

