Trump critica a Starmer por no unirse a los ataques estadounidenses contra Irán y acusa al Reino Unido de complacer a los votantes musulmanes [ENG]

La brecha transatlántica se profundiza a medida que el primer ministro británico defiende su no participación en operaciones ofensivas en medio del creciente conflicto en Asia Occidental. Trump sugirió que Keir Starmer está complaciendo a los votantes musulmanes al no respaldar los ataques estadounidenses en Irán, y agregó que Gran Bretaña ya no es “un país tan reconocible”. Añadió: “Londres es un lugar muy diferente, con un alcalde terrible. Tienes un alcalde terrible allí, gente terrible. Pero es un lugar muy diferente.”
