Trump critica a España por ser un "rezagado" en el gasto de la OTAN. Madrid responde que es un aliado "leal"

Traducción del artículo publicado hoy en The Washington Post: En declaraciones realizadas el jueves durante una reunión con el presidente finlandés, Alexander Stubb, en el Despacho Oval, Trump afirmó que España era un "rezagado" y que debía presionarse para que gastara más en su ejército. "Vais a tener que empezar a hablar con España", dijo Trump. "Tenéis que llamarles y averiguar por qué son unos rezagados. No tienen excusa para no hacerlo, pero no pasa nada. Quizás deberíais echarles de la OTAN, francamente".

XtrMnIO
Para cuándo organizan los chinos una OTAN? Es para un amigo.
arreglenenlacemagico
#1 nada mejor que los que necesitan un imperio para que les pisen y da igual que sea el imperio de temu
Spirito
#1 Me pregunto que pasaría si España hace alianza con Rusia y China y colocan bases militares y puertos nuevos en el estrecho de Gibraltar, en Ceuta, Melilla y en los pequeños islotes que tenemos en la zona ganando terreno al mar.

O simplemente China.
Bravok1
#3 Que a España le iría aun mejor económicamente y estaría más protegida militarmente. Fin
Spirito
#6 Yo creo que sí, totalmente.

En principio un puerto y base militar china, como aviso a navegantes y luego un puerto y base militar rusa, además de alianza y mayor colaboración con Argelia.

Quizás EEUU y Marruecos nos miraran un poco.
Bravok1
Comenos los huevos EEUU, Escoria mundial.
j-light
La lealtad no vale tanto como el 5% al otro lado del charco.
Spirito
Me parece que a Trump se le olvida que España es un lugar estratégico geopolítico de primer orden, por muchos motivos.

Pero, claro, no se le pueden pedir peras al Zanahorio ni a su cuadrilla de yonquis capitalistas.
cunaxa
En portada tanto la noticia con las palabras de Trump como la respuesta del gobierno español.
