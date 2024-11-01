Trump critica a España por ser un "rezagado" en el gasto de la OTAN. Madrid responde que es un aliado "leal"

Traducción del artículo publicado hoy en The Washington Post: En declaraciones realizadas el jueves durante una reunión con el presidente finlandés, Alexander Stubb, en el Despacho Oval, Trump afirmó que España era un "rezagado" y que debía presionarse para que gastara más en su ejército. "Vais a tener que empezar a hablar con España", dijo Trump. "Tenéis que llamarles y averiguar por qué son unos rezagados. No tienen excusa para no hacerlo, pero no pasa nada. Quizás deberíais echarles de la OTAN, francamente".