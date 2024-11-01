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Trump contra el Papa: reaccionan Munilla, Santiago Martín, Barron, obispos, políticos... La extraña perorata de Trump contra el Papa

Trump contra el Papa: reaccionan Munilla, Santiago Martín, Barron, obispos, políticos... La extraña perorata de Trump contra el Papa

"Yo creo que esto es lo que le ha puesto nervioso a Donald Trump, que el Papa León recuerda lo que pasó con la guerra de Irak y recuerda que San Juan Pablo II se mojó a tope", considera Munilla, recordando que el mismo movimiento MAGA en EEUU considera que meterse en Irak fue un gran error. Munilla también habla de "la droga del poder, la droga de pretender ser el dueño del mundo, que es muy seductora. Ahora vuelta de nuevo el burro al trigo, como dice el refrán español".

| etiquetas: droga , trump , eeuu , munilla , santiago martín , barron , obispos , papa
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2 comentarios
7 2 1 K 95 actualidad
ur_quan_master #1 ur_quan_master
a cada juicio de Abotargados Cristianos se hará necesario llevar una camiseta con la imagen de Trump-Cristo.
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#2 concentrado
En España tenemos un maravilloso refranero popular. Ese "alguien vendrá que bueno te hará" se puede aplicar perfectamente al ultraderechista Munilla, que ahora todo el mundo alaba por acertar al comentar las palabras de Trump.
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menéame