Trump contra el Papa: reaccionan Munilla, Santiago Martín, Barron, obispos, políticos... La extraña perorata de Trump contra el Papa

"Yo creo que esto es lo que le ha puesto nervioso a Donald Trump, que el Papa León recuerda lo que pasó con la guerra de Irak y recuerda que San Juan Pablo II se mojó a tope", considera Munilla, recordando que el mismo movimiento MAGA en EEUU considera que meterse en Irak fue un gran error. Munilla también habla de "la droga del poder, la droga de pretender ser el dueño del mundo, que es muy seductora. Ahora vuelta de nuevo el burro al trigo, como dice el refrán español".