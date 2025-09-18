edición general
9 meneos
7 clics
Trump confirma que declarará al movimiento antifascista como organización terrorista |

Trump confirma que declarará al movimiento antifascista como organización terrorista |

Afirma que recomendará "encarecidamente que se investigue a fondo a quienes financian a antifa, de conformidad con las normas y prácticas legales más estrictas"

| etiquetas: trump , terrorismo , antifascistas , usa
7 2 2 K 82 actualidad
7 comentarios
7 2 2 K 82 actualidad
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Si te molesta el movimiento antifascista, queda claro lo que eres.
4 K 65
Wachoski #7 Wachoski
#2 cada día un pasito más cerca ... Que terrible
1 K 26
#1 sliana
Todo es eta, pero en inglés
2 K 39
pingON #6 pingON *
Bienvenidos a Korea Única de Norte América
1 K 27
#5 Emotivo
Que espera la comunidad internacional para declarar a el gobierno de EE.UU. como lo que es.
0 K 7
chemado_chema #4 chemado_chema
Lo siguiente es ilegalizar a los demócratas porque no le dan la razón. Otro amante de la cínica libertad
0 K 6

menéame