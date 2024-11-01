“Trump es un coloso de la historia judía y merece el Nobel de La Paz” dice presidente del parlamento israelí

El presidente del parlamento israelí, Amir Ohana, destacó con énfasis este lunes el rol que tuvo el jefe de Estado estadounidense, Donald Trump, en el acuerdo de paz entre el gobierno de su país y la organización Hamás y anunció que iniciará una campaña internacional para que le otorguen el Premio Nobel de La Paz. “Señor Presidente, usted se presenta ante el pueblo de Israel no como otro presidente estadounidense, sino como un coloso de la historia judía"