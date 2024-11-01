edición general
“Trump es un coloso de la historia judía y merece el Nobel de La Paz” dice presidente del parlamento israelí

El presidente del parlamento israelí, Amir Ohana, destacó con énfasis este lunes el rol que tuvo el jefe de Estado estadounidense, Donald Trump, en el acuerdo de paz entre el gobierno de su país y la organización Hamás y anunció que iniciará una campaña internacional para que le otorguen el Premio Nobel de La Paz. “Señor Presidente, usted se presenta ante el pueblo de Israel no como otro presidente estadounidense, sino como un coloso de la historia judía"

#1 Grahml
Ante el vicio de pedir, está la virtud de no dar.

Siempre
#3 XtrMnIO
Daos cuenta que para los israelies "Israel = judíos"

Yo, ahí lo dejo.

Una teocracia donde no cabe ninguna otra religión.
#2 pepel
Eso se lee que Netanyahu es una puta mierda.
#4 jonolulu
Que se lo den también a Hitler a título póstumo, que también le molaban los genocidios
