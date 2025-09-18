Trump celebra la suspensión de Kimmel tras criticar al Reino Unido por la libertad de expresión [ENG]

Cuando la policía británica arrestó hace tres semanas a un comediante irlandés por publicaciones en internet que, según ellos, podían incitar a la violencia contra personas transgénero, el presidente Trump lo calificó de “triste” y de “algo nada bueno” en lo que respecta a la libertad de expresión en el Reino Unido. “Solo diré que, en lo que respecta al Reino Unido, están pasando cosas extrañas allí”, dijo el presidente tras la detención de Graham Linehan, guionista y activista anti-transgénero.