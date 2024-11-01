Trump autoriza el despliegue de 300 efectivos de la Guardia Nacional en Chicago

La medida se produjo horas después de que las autoridades de inmigración hubieran reportado enfrentamientos con manifestantes en la ciudad -de gobierno demócrata- y le hubieran disparado a una mujer armada cuando ella y otros embistieron vehículos policiales con sus carros. Líderes estatales y locales llevan semanas criticando los planes de despliegue de Trump y los han calificado de abuso de poder. El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, afirmó que Trump está "intentando crear una crisis".