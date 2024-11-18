Trump asegura que un acuerdo de paz en Ucrania "ahora depende" de Zelenski

"Realmente ahora depende del presidente Zelenski para lograrlo (un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia), y también diría que las naciones europeas deben involucrarse un poco, pero depende del presidente Zelenski", ha declarado el mandatario estadounidense en una entrevista en la cadena de televisión Fox News poco tiempo después de la finalización de la cumbre bilateral.
Muerte de los demás ucranianos, por supuesto. Ni él, ni sus familiares la van a palmar, ¡ sólo faltaría eso !.
Si la alternativa es la muerte, sí.
La guerra está perdida, continuar sólo va a traer más muerte y más sufrimiento de ucranianos y rusos.
Y eso es así, estemos de un lado o del otro. La realidad es esa.
Pero lo que también jode es que quien tiene que elegir entre rendición y más muertes no va a morir, morirán los demás; él y su familia seguirán vivos, decida lo que decida.
Me parece importantísimo ese "detalle".
En los dos bandos es lo mismo, que quede claro.
Los que provocan las guerras, los que nos envían, a nosotros y a nuestros hijos a morir al frente, nunca van ellos delante.
Si así fuera, no habría guerras.
Zelenski ha tenido múltiples oportunidades de revertir e incluso detener la guerra y no lo ha hecho por el “nosotros te damos armas, tu pones la carne” y por lo que se ha visto, parece que no va a ceder. Una guerra larga solo le conviene a Rusia.