Trump asegura que un acuerdo de paz en Ucrania "ahora depende" de Zelenski

"Realmente ahora depende del presidente Zelenski para lograrlo (un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia), y también diría que las naciones europeas deben involucrarse un poco, pero depende del presidente Zelenski", ha declarado el mandatario estadounidense en una entrevista en la cadena de televisión Fox News poco tiempo después de la finalización de la cumbre bilateral.

Lutin
La negociación la hace Trump pero aceptar las concesiones que ha hecho es cosa de Zelenski, no queda nadie bueno en esta historia.
4
#2 wictor69
Obviamente, en cuanto Ucrania dé por perdidos los territorios ocupados se acaba la guerra, no lo van a hacer pero alguien debería decirle a Zelensky que la guerra está perdida
1
#3 drstrangelove
Claro, después de asustar a toda Europa para gastar el 5% en armamento, ahora les dice que busquen un acuerdo de paz. Nos pastorean como quieren.
0
nemeame
La paz solo depende del invasor que es Rusia y de nadie mas. Y es tan facil como retirarse de Ucrania, que no es su país ni le pertenece.
0
#4 The_real_deal
A Zelenski le han estado comiendo tanto la oreja sus socios europeos que no va a ceder ante nada. El discurso es victoria o muerte y parece que Zelenski va a elegir lo segundo.
0
#5 unocualquierax
#4
Muerte de los demás ucranianos, por supuesto. Ni él, ni sus familiares la van a palmar, ¡ sólo faltaría eso !.
1
Ukchay
#4 #5 el invadido tiene que aceptar todas las condiciones del invasor?
0
#8 unocualquierax
#7
Si la alternativa es la muerte, sí.
La guerra está perdida, continuar sólo va a traer más muerte y más sufrimiento de ucranianos y rusos.
Y eso es así, estemos de un lado o del otro. La realidad es esa.
Pero lo que también jode es que quien tiene que elegir entre rendición y más muertes no va a morir, morirán los demás; él y su familia seguirán vivos, decida lo que decida.
Me parece importantísimo ese "detalle".
En los dos bandos es lo mismo, que quede claro.
Los que provocan las guerras, los que nos envían, a nosotros y a nuestros hijos a morir al frente, nunca van ellos delante.
Si así fuera, no habría guerras.
0
#10 The_real_deal
#7 depende, francia se rindio ante los nazis. Japon ante usa… depende del contexto.

Zelenski ha tenido múltiples oportunidades de revertir e incluso detener la guerra y no lo ha hecho por el “nosotros te damos armas, tu pones la carne” y por lo que se ha visto, parece que no va a ceder. Una guerra larga solo le conviene a Rusia.
0

