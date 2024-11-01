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Trump anuncia una operación para sacar "de forma segura" a "barcos y tripulaciones" bloqueados en el estrecho de Ormuz
Una operación para escoltar a los barcos bloqueados en el estrecho de Ormuz. Es lo que ha anunciado el presidente de EEUU, Donald Trump, en un post publicado en Truth Social este domingo por la tarde.
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trump
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#4
HeilHynkel
Hay una solución sencilla. Paga el peaje.
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#1
Verdaderofalso
Opción 1:
Pintar un bigote a los barcos
Opción 2:
Poner muchos globos con helio
Opción 3:
Pintarles una bandera pirata
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#5
aPedirAlMetro
#1
Opcion 4:
Intentar cruzar, y cuando los hundan, decir, que ahora son submarinos.
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#2
Cehona
¿Es el 4 de julio con fuegos artificiales y cobetes?
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#3
ur_quan_master
Eso ya lo intentaron y tuvieron que salir por patas.
Suerte
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#6
Mesto
*
#_4
Pagar a quien?
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#7
xuanra2002
Una mas sencilla. Levanta el bloqueo al estrecho.
Desde el inicio de las conversaciones de paz hasta que instauró el bloqueo los barcos tenían paso franco como medida de gracia de Irán.
Trump decidió bloquear a Irán por sus huevos naranjas y ahora estamos así.
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Pintar un bigote a los barcos
Opción 2:
Poner muchos globos con helio
Opción 3:
Pintarles una bandera pirata
Opcion 4:
Intentar cruzar, y cuando los hundan, decir, que ahora son submarinos.
Suerte
Desde el inicio de las conversaciones de paz hasta que instauró el bloqueo los barcos tenían paso franco como medida de gracia de Irán.
Trump decidió bloquear a Irán por sus huevos naranjas y ahora estamos así.