Israel y Hamás alcanzan un acuerdo sobre la primera fase del plan de Trump para Gaza

El presidente de Estados Unidos confirma en su red social, Truth, que el pacto incluye el canje de rehenes por presos palestinos. “Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro Plan de Paz”, dice el post (todas las mayúsculas son suyas). “Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, permanente y duradera. ¡Todas las partes recibirán un trato justo!“.