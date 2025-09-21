edición general
Trump amenaza a Venezuela con consecuencias "incalculables" si no acepta a los deportados

Este ha advertido que enfrentará consecuencias "incalculables"si no acepta la devolución de los inmigrantes deportados, a los que ha calificado de "lo peor del mundo"

SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
¿Hay mierda más gorda y más opresora que los putos EE.UU subnormales de américa en el mundo? Yo creo que no. O cejan su empeño de joder a todo el mundo o serán la tecla que acabe con la humanidad.
Fj_Bs #2 Fj_Bs
#1 Toda la Tropa de Trump . eeuu se estan acabando solito , se delatan cada dia , ser muy malas personas , eso les va traer consecuencias , ya no es pais para visitar o vivir , es para escapar y no ir
SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
#2 Espero que sea como dices pero ahora mismo está la cosa muy fea. Mi primo vive allí desde hace muchos años, tiene doble nacionalidad y su chica es estadounidense de origen coreano, pues bien, el otro día en la calle la increparon unos tipos con insultos racistas y diciendo que seguro que no tenía papeles y no sé qué. Esto en New York, que se supone que la cosa está más tranqui. Se quieren venir para España.
sotillo #4 sotillo
#2 Pues tenemos una incipiente plaga de fachillas que ha creado el MEGA, cuento que por la pinteja que tienen se acaben auto extinguiendo ellos solos
