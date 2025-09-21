·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8900
clics
Por qué el 73% de los estadounidenses se van de España en menos de 2 años (datos del sector que no te gustarán)
8188
clics
Breve explicación apoyo derecha española al sionismo
5359
clics
Manifestantes irrumpen en el programa de Ana Rosa Quintana y la señalan por su apoyo al exterminio
4145
clics
El ¿genocidio? de cristianos en África como excusa para negar el genocidio en Gaza...y sus culpables
3562
clics
El Papa León XIV no ruge cuando habla del genocidio en Gaza
más votadas
361
Soldado israelí confiesa haber ordenado el asesinato de una familia en Gaza y haber dicho: "Mira qué divertido es oírlos arder" (inglés)
420
Esta persona que dice estar orgullosa de ser racista es la ministra israelí de Igualdad Social (EN)
452
Julia Otero: "El 82 % de los españoles se ha puesto de acuerdo en llamar genocidio a lo que el gobierno de Israel está haciendo a los palestinos"
488
Rueda debe dimitir ya: presunto delito de prevaricación en la gestión de los incendios forestales-y ahora 5 brigadistas heridos de gravedad
413
Denuncian a la Comunidad de Madrid por un presunto delito de odio contra los menores palestinos escolarizados en la región
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
6
clics
Trump amenaza a Venezuela con consecuencias "incalculables" si no acepta a los deportados
Este ha advertido que enfrentará consecuencias "incalculables"si no acepta la devolución de los inmigrantes deportados, a los que ha calificado de "lo peor del mundo"
|
etiquetas
:
trump
,
venezuela
,
eeuu
,
inmigrantes
3
1
0
K
46
actualidad
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
0
K
46
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
SeñorPresunciones
¿Hay mierda más gorda y más opresora que los putos EE.UU subnormales de américa en el mundo? Yo creo que no. O cejan su empeño de joder a todo el mundo o serán la tecla que acabe con la humanidad.
2
K
30
#2
Fj_Bs
#1
Toda la Tropa de Trump . eeuu se estan acabando solito , se delatan cada dia , ser muy malas personas , eso les va traer consecuencias , ya no es pais para visitar o vivir , es para escapar y no ir
0
K
7
#3
SeñorPresunciones
#2
Espero que sea como dices pero ahora mismo está la cosa muy fea. Mi primo vive allí desde hace muchos años, tiene doble nacionalidad y su chica es estadounidense de origen coreano, pues bien, el otro día en la calle la increparon unos tipos con insultos racistas y diciendo que seguro que no tenía papeles y no sé qué. Esto en New York, que se supone que la cosa está más tranqui. Se quieren venir para España.
0
K
12
#4
sotillo
#2
Pues tenemos una incipiente plaga de fachillas que ha creado el MEGA, cuento que por la pinteja que tienen se acaben auto extinguiendo ellos solos
0
K
11
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente