Trump amenaza con quitarle partidos del mundial a Boston y los Juegos Olímpicos a Los Ángeles [ENG]

Donald Trump ha vuelto a decir que presionaría a la FIFA para quitarle partidos del mundial a una ciudad en función de la política de la misma, con Boston convirtiéndose en la tercera ciudad en recibir amenazas del presidente de EE.UU. Trump también dijo que consideraría similares acciones contra Los Ángeles para los Juegos Olímpicos de 2028 por razones de seguridad. Trump no tiene autoridad legal para nada de esto, pero puede presionar a los organismos reguladores de las competiciones para cambiar de ciudades organizadoras

| etiquetas: trump , juegos olímpicos , mundial , boston , los ángeles
8 comentarios
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Kim Hussein Trump está desatado xD
4 K 67
Abdo_Collo #4 Abdo_Collo
#1 Kim Jong-Trump
0 K 7
themarquesito #2 themarquesito
Si Trump le pide a Infantino que retire a Boston la condición de ciudad organizadora y mueva los partidos a otra parte, ¿cree alguien que el calvo italiano se negaría? Hablamos del tipo que le regaló el trofeo del Mundial de Clubes a Trump
2 K 47
#5 concentrado
Que le ponga aranceles a la FIFA, a ver si dejan de dar la lata con el fútbol.
1 K 27
denocinha #6 denocinha
#5 Y a Boston
0 K 10
Cehona #3 Cehona
FIFA no tiene dirigentes, tiene sionistas dirigidos desde Jerusalén y Washington.
0 K 15
XtrMnIO #8 XtrMnIO
Alguna duda de que Trump es un dictador?
0 K 13
#7 euacca
Lo de la separación de poderes.
0 K 11

