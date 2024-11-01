Trump amenaza con quitarle partidos del mundial a Boston y los Juegos Olímpicos a Los Ángeles [ENG]

Donald Trump ha vuelto a decir que presionaría a la FIFA para quitarle partidos del mundial a una ciudad en función de la política de la misma, con Boston convirtiéndose en la tercera ciudad en recibir amenazas del presidente de EE.UU. Trump también dijo que consideraría similares acciones contra Los Ángeles para los Juegos Olímpicos de 2028 por razones de seguridad. Trump no tiene autoridad legal para nada de esto, pero puede presionar a los organismos reguladores de las competiciones para cambiar de ciudades organizadoras