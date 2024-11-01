Trump afirma que "Cuba es la siguiente" de su lista y ensalza los éxitos militares de EEUU en Venezuela e Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado este viernes que "Cuba es la siguiente" en su lista. Así lo ha comunicado durante un discurso en un foro de inversión en Miami. el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, estimaba este viernes que "quizá ahora pueda ser el momento" para un cambio político en territorio cubano e insistía en que su actual sistema de gobierno impide el desarrollo económico del país. "Necesitamos cambiar el sistema que dirige el país, y es necesario cambiar el modelo económico que tiene.