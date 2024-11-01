Trump afirma que "Cuba es la siguiente" de su lista y ensalza los éxitos militares de EEUU en Venezuela e Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado este viernes que "Cuba es la siguiente" en su lista. Así lo ha comunicado durante un discurso en un foro de inversión en Miami. el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, estimaba este viernes que "quizá ahora pueda ser el momento" para un cambio político en territorio cubano e insistía en que su actual sistema de gobierno impide el desarrollo económico del país. "Necesitamos cambiar el sistema que dirige el país, y es necesario cambiar el modelo económico que tiene.
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Es como China, que cuando quieren es comunismo o socialismo o capitalismo o comunismo de mercado o cualquier cosa que haga real sus creencias.
Es un estado con planes públicos quinquenales que ejecuta y asume responsabilidades cuando no, todos hemos visto que ocurre cuando la lías en China
Aquí el príncipe Andrés detenido diciendo no sabes quién soy?
Sobre de cambiar para mantener las creencias sabemos aquí bastante a la vor del leyen diciendo que las reglas ya no valen, y besando los pies de Trump
Para luego acabar abrazando todo lo que se decía de los chinos, espionaje a ciudadanos, naciones etc
Es pura hipocresía en este siglo hablar de superioridad moral
No sé para salvarte del hambre voy a evitar y prohibir que le den comida a tus empresas ni negocien contigo
Un plan perfecto sin fisuras
¿Te imaginas que ven tan de cerca y en su cara un país con una sanidad pública y gratuita sufragada solamente con impuestos?