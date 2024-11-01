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Trump afirma que "Cuba es la siguiente" de su lista y ensalza los éxitos militares de EEUU en Venezuela e Irán

Trump afirma que "Cuba es la siguiente" de su lista y ensalza los éxitos militares de EEUU en Venezuela e Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado este viernes que "Cuba es la siguiente" en su lista. Así lo ha comunicado durante un discurso en un foro de inversión en Miami. el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, estimaba este viernes que "quizá ahora pueda ser el momento" para un cambio político en territorio cubano e insistía en que su actual sistema de gobierno impide el desarrollo económico del país. "Necesitamos cambiar el sistema que dirige el país, y es necesario cambiar el modelo económico que tiene.

| etiquetas: trump , amenaza , cuba , miami , marco rubio
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
#1 archiputoamo
Sigo sin entender si tan malo es y tan mal va el comunismo porque hacerle un embargo
7 K 83
#3 yukatan
#1 porque si por lo que sea va bien.. se les jode el relato.

Es como China, que cuando quieren es comunismo o socialismo o capitalismo o comunismo de mercado o cualquier cosa que haga real sus creencias.
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#5 archiputoamo
#3 es que pensar que China es capitalista es un chiste.
Es un estado con planes públicos quinquenales que ejecuta y asume responsabilidades cuando no, todos hemos visto que ocurre cuando la lías en China

Aquí el príncipe Andrés detenido diciendo no sabes quién soy?

Sobre de cambiar para mantener las creencias sabemos aquí bastante a la vor del leyen diciendo que las reglas ya no valen, y besando los pies de Trump

Para luego acabar abrazando todo lo que se decía de los chinos, espionaje a ciudadanos, naciones etc

Es pura hipocresía en este siglo hablar de superioridad moral
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Thirsty #4 Thirsty
#1 Porque el pueblo vive en la pobreza, mientras los dirigentes viven en la opulencia. Fíjate en el de Podemos en un hotel de 5 estrellas, o el nieto de Casto viviendo a todo tren.
1 K -2
#6 archiputoamo
#4 y para eso hace un bloqueo? Para salvar al pueblo de la pobreza?

No sé para salvarte del hambre voy a evitar y prohibir que le den comida a tus empresas ni negocien contigo

Un plan perfecto sin fisuras
2 K 26
#7 Maikimaik
#4 ¿por qué empiezas con un “porque”, pero no respondes a la pregunta?
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Fj_Bs #9 Fj_Bs
#4 ok y quien ace mas daño a Cuba ¿?? Trump y Rubio o Iglesias , no seas tan imparcial
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BastardWolf #11 BastardWolf
#4 viven en la pobreza porque el bloqueo que sufren desde hace decadas no les permite desarrollarse como pais
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Fj_Bs #8 Fj_Bs
#1 Para joderlos mas y mas... ya casi nadie subraya es ilegal el ultimo bloqueo petrolero , bajo amenazas a quien le venda , salvo sean ellos mismo
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Arkhan #10 Arkhan
#1 Porque tienen que asegurarse de que no funcione de verdad.

¿Te imaginas que ven tan de cerca y en su cara un país con una sanidad pública y gratuita sufragada solamente con impuestos?
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#2 Albarkas
Cada fin de semana esperando los movimientos del loco. Joder que año llevamos...
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menéame