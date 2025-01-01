Trump: ¡Los aerogeneradores estúpidos y feos están matando Nueva Jersey! ¡Detengamos los aerogeneradores! [ENG]

El presidente Donald Trump se enfureció el martes porque los aerogeneradores “ESTÚPIDOS Y FEOS” estaban “MATANDO” Nueva Jersey y criticó el proyecto de energía renovable por no lograr reducir los costos para los consumidores. En Truth Social, pocos momentos antes de una entrevista en Fox News, Trump escribió: “LOS AEROGENERADORES ESTÚPIDOS Y FEOS ESTÁN MATANDO NUEVA JERSEY. Los precios de la energía subieron un 28% este año, y no hay suficiente electricidad para atender al estado. ¡DETENGAMOS LOS AEROGENERADORES!”
Por cierto, Spoiler Alert!!!:
La energía eólica no es la culpable del aumento de precios.
Son dos los factores que están impulsando los costos de electricidad en Nueva Jersey:
1. La creciente demanda de energía de los centros de datos de IA y la electrificación está tensionando la red.
www.businessinsider.com/electric-bills-rise-13-states-because-big-tech
Creo que si le pido a mi hija de 6 años que argumente algo en contra de ellos encontraría argumentos mejores. Y si se los pido a favor también.
No sería de extrañar que no supiera qué es un "aerogenerador", sabiendo el deterioro neurodegenerativo que de manera obvia está sufriendo.
Pero hacer de cada noticia de Trump una noticia mandada a menéame no habla de él precisamente. Si no de la deriva sectaria de esta página y de sus @admin administradores qué entiende como bulo lo que no es y como delitos de odio lo que les sale de los huevos.
Esto también es de su cosecha
x.com/MAGAResource/status/1957819702144598370
y la mitad de los envíos eran sober ese tema no recuerdo qué llorases tanto por el montema catalán.
Los meneantes somos muy de monotemas y Trump hace esfuerzos en ser el centro de atención cada día.