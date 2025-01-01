edición general
Trump: ¡Los aerogeneradores estúpidos y feos están matando Nueva Jersey! ¡Detengamos los aerogeneradores! [ENG]

Trump: ¡Los aerogeneradores estúpidos y feos están matando Nueva Jersey! ¡Detengamos los aerogeneradores! [ENG]

El presidente Donald Trump se enfureció el martes porque los aerogeneradores “ESTÚPIDOS Y FEOS” estaban “MATANDO” Nueva Jersey y criticó el proyecto de energía renovable por no lograr reducir los costos para los consumidores. En Truth Social, pocos momentos antes de una entrevista en Fox News, Trump escribió: “LOS AEROGENERADORES ESTÚPIDOS Y FEOS ESTÁN MATANDO NUEVA JERSEY. Los precios de la energía subieron un 28% este año, y no hay suficiente electricidad para atender al estado. ¡DETENGAMOS LOS AEROGENERADORES!”

#1 Grahml *
Aquí Trump en su más pura esencia:

x.com/TrumpDailyPosts/status/1957812369654181980


Por cierto, Spoiler Alert!!!:

La energía eólica no es la culpable del aumento de precios.

Son dos los factores que están impulsando los costos de electricidad en Nueva Jersey:

1. La creciente demanda de energía de los centros de datos de IA y la electrificación está tensionando la red.

www.businessinsider.com/electric-bills-rise-13-states-because-big-tech


2.…   » ver todo el comentario
DDJ #5 DDJ
Si los fabricantes los pintan de dorado se acabó el problema
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Pues al final el uso de mayúsculas y minusculas sí que va a ser un problema real…
#15 Leon_Bocanegra *
#0 Trump dirá lo que quiera, pero los aerogeneradores no son feos. Son muy sensuales . Estúpidos y sensuales aerogeneradores

#8 Luiskelele
Estupidos y feos.

Creo que si le pido a mi hija de 6 años que argumente algo en contra de ellos encontraría argumentos mejores. Y si se los pido a favor también.
Mimaus #9 Mimaus
#8 porque seguramente los oyentes de tu hija sean más inteligentes que los de Trump
kie #14 kie
#8 Me sorprende que no se diga esto más. Trump se expresa como un estudiante de inglés de primer curso. Tiene un vocabulario muy pobre y muy elemental.
Kasterot #3 Kasterot
No veo fallas en su lógica. Atendiendo a qué es gilipollas lo borda
rogerius #17 rogerius *
Lo dice un estúpido y feo certificado por el voto de millones de estúpidos y feos. ¿Qué mayor garantía? :troll:
Laro__ #12 Laro__
Estoy de acuerdo con Trump. Deberían prohibir cualquier tipo de generación renovable en USA. Eso les hará mucho más competitivos frente a Europa o China. ¡MAGA power! ¡America First! !! :troll:
victorjba #4 victorjba
Los Soprano no tenían aerogeneradores xD
#6 Grahml
#4 Bueno, en realidad él los llama "molinos".

No sería de extrañar que no supiera qué es un "aerogenerador", sabiendo el deterioro neurodegenerativo que de manera obvia está sufriendo.
reithor #19 reithor
Contra molinos, que le deben parecer gigantes... El don quijote del S XXI. Al menos está igual de tarado.
TripleXXX #16 TripleXXX
¿Para que combatirlos cuando ellos solos están cargándose su imperio?
#13 molybdate
Lo que conviene demonizar lo feo y estúpido... :troll:
#18 Rebellion *
Trump lo que está haciendo es directamente favorecer a las energías fósiles en detrimento de las energías renovables. Para ello quiere hacer desaparecer los datos que demuestran el cambio climático ( ordena a la NASA destruir satélites que vigilan la crisis climática) ... en general quiere hacer desaparecer los datos/estudios y las personas que no opinan igual que el. Lo siguiente es el voto por correo.
#7 Katos
Puedo entender que no se entienda como el psicópata de Trump haya llegado por segunda vez al poder.
Pero hacer de cada noticia de Trump una noticia mandada a menéame no habla de él precisamente. Si no de la deriva sectaria de esta página y de sus @admin administradores qué entiende como bulo lo que no es y como delitos de odio lo que les sale de los huevos.
#10 Grahml
#7 Es que el tío tiene para dar y tomar.

Esto también es de su cosecha


x.com/MAGAResource/status/1957819702144598370
#11 PerritaPiloto
#7 Cuando hacías chistes del process
y la mitad de los envíos eran sober ese tema no recuerdo qué llorases tanto por el montema catalán.

Los meneantes somos muy de monotemas y Trump hace esfuerzos en ser el centro de atención cada día.
