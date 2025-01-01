Trump: ¡Los aerogeneradores estúpidos y feos están matando Nueva Jersey! ¡Detengamos los aerogeneradores! [ENG]

El presidente Donald Trump se enfureció el martes porque los aerogeneradores “ESTÚPIDOS Y FEOS” estaban “MATANDO” Nueva Jersey y criticó el proyecto de energía renovable por no lograr reducir los costos para los consumidores. En Truth Social, pocos momentos antes de una entrevista en Fox News, Trump escribió: “LOS AEROGENERADORES ESTÚPIDOS Y FEOS ESTÁN MATANDO NUEVA JERSEY. Los precios de la energía subieron un 28% este año, y no hay suficiente electricidad para atender al estado. ¡DETENGAMOS LOS AEROGENERADORES!”