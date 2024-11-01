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Trump abandonó su intento de anexionar Canadá por respeto al rey Carlos [ENG]

Trump abandonó su intento de anexionar Canadá por respeto al rey Carlos [ENG]

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció el año pasado que no podría anexionar fácilmente Canadá, tal y como había amenazado en repetidas ocasiones, según un biógrafo de la realeza británica que cita como factor los elogios de Trump hacia el rey Carlos III. En un extracto de la próxima biografía de la reina Isabel II escrita por Robert Hardman y publicada el lunes en el Daily Mail, Hardman relata su encuentro con Trump en Mar-a-Lago en diciembre de 2025, donde ambos hablaron de las múltiples visitas de Estado de Trump tanto a l

| etiquetas: trump , renuncia , anexion , canadá , respeto , rey
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9 comentarios
5 1 0 K 76 actualidad
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Pero tiene respeto por alguien?
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HeilHynkel #4 HeilHynkel
#3

Está muerto, ahora dedica toda su devoción a Netanyahu.
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Pacman #8 Pacman
#2 al rey Carlos. Lo dice en la noticia :shit:
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HeilHynkel #1 HeilHynkel
Si he de ser sincero, en estas noticias .. no sé yo si ya si nos toman el pelo, si es verdad que lo ha dicho, si alguien se lo ha inventado ...
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ur_quan_master #5 ur_quan_master *
#1 Es un bulo. Fue el perro de Milei que llamó al Trumpo in extremis y de buen rollo le hizo desistir de invadir Canadá.
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jm22381 #9 jm22381
El rey Carlos sólo tuvo que susurrarle a Trump al oído: Mi hermano me contó lo que hacíais en la isla... :troll:
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#7 cajadecartonmojada
¿El MI6 también tiene los vídeos de Epstein?
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devilinside #6 devilinside
Yo diría que fue más por respeto a Andrés Mountbatten que al rey Carlos, por eso de que tenian colegas y aficiones comunes
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menéame