Trump abandonó su intento de anexionar Canadá por respeto al rey Carlos [ENG]

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció el año pasado que no podría anexionar fácilmente Canadá, tal y como había amenazado en repetidas ocasiones, según un biógrafo de la realeza británica que cita como factor los elogios de Trump hacia el rey Carlos III. En un extracto de la próxima biografía de la reina Isabel II escrita por Robert Hardman y publicada el lunes en el Daily Mail, Hardman relata su encuentro con Trump en Mar-a-Lago en diciembre de 2025, donde ambos hablaron de las múltiples visitas de Estado de Trump tanto a l