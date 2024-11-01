El 'truco' ilegal de los compañeros de piso que cobraban a Manu por una habitación: “No querían que el casero se enterase”

Manu es un joven de 29 años que trabaja como profesor de alemán en Eivissa. Llegó a la isla desde Cartagena, después de haber vivido cinco años en Múnich, donde trabajó como auxiliar educativo en un colegio de educación especial. Después de haber terminado el máster de profesorado –que da acceso a trabajar en colegios públicos y concertados de la ESO, Bachillerato y FP– en julio de 2025, le ofrecieron una plaza como interino de profesor de alemán: dos medias jornadas. Una en el IES Quartó des Rei (Santa Eulària des Riu) y otra en la Escuela...