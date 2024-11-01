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El 'truco' ilegal de los compañeros de piso que cobraban a Manu por una habitación: “No querían que el casero se enterase”

Manu es un joven de 29 años que trabaja como profesor de alemán en Eivissa. Llegó a la isla desde Cartagena, después de haber vivido cinco años en Múnich, donde trabajó como auxiliar educativo en un colegio de educación especial. Después de haber terminado el máster de profesorado –que da acceso a trabajar en colegios públicos y concertados de la ESO, Bachillerato y FP– en julio de 2025, le ofrecieron una plaza como interino de profesor de alemán: dos medias jornadas. Una en el IES Quartó des Rei (Santa Eulària des Riu) y otra en la Escuela...

| etiquetas: vivienda , alquiler
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3 comentarios
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... Escuela Oficial de Idiomas. “Juntaron dos medias jornadas para hacer una completa, aunque en dos sitios distintos”, explica. Aterrizó en la isla en octubre, apenas un día antes de empezar a trabajar. “Llegué un domingo y empecé un lunes”, afirma. No tenía dónde quedarse, así que pasó sus primeras noches en un hotel hasta que, en cuestión de días, encontró una habitación en un piso cerca de Can Misses. “Estuve en un hotel cuatro días y luego encontré una habitación”, recuerda. Pagaba 850

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YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
inquilinos jugando a ser caseros... jejé
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CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
sinverguenzas, debajo del puente deberian acabar por karma
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menéame