15
meneos
12
clics
Tropas israelíes matan a palestinos por cruzar una línea de alto el fuego difusa y mal señalizada
Una línea divisoria, a veces invisible, puede suponer vida o muerte para los palestinos en Gaza.
etiquetas
israel
gaza
asesinato
muerto
fdi
actualidad
NoMeVeas
Si claro, el problema es que esta mal señalizada. Estos medios de propaganda... No me quiero morir sin hacer volar por los aires alguna sede...
Incluso si estuviese bien diseñada. Se saltan todas las normas y acuerdos por el culo. Hacen zafari humano en Palestia. Roban, violan a las mujeres que ahi viven. Es el puto infierno en la tierra y los demonios vienen de Israel.
