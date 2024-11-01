edición general
4 meneos
69 clics
Tristeza de comunismo

Tristeza de comunismo  

La viñeta de Morgan de este sábado 27 de diciembre

| etiquetas: cafeterías , cerradas , tristeza , comunismo , viñeta
4 0 1 K 105 ocio
2 comentarios
4 0 1 K 105 ocio
Findeton #2 Findeton
Si hubiera comunismo no se podría publicar una viñeta crítica.
0 K 11
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
pues ya estaria
0 K 7

menéame