El triple crimen machista de Burgos destapa los fallos en el control de los agresores: el detenido había sido condenado por secuestro y abuso infantil

El asesino machista de tres mujeres en el incendio de Miranda de Ebro tenía antecedentes por rapto, agresión sexual infantil y violencia de género.

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
una persona cuando cumple su condena y el tiempo de medidas de libertad vigilada es una persona libre, nos guste o no. que no nos gusta, pues a cambiar las leyes. pero no es ningún fallo de control ni leches
Mauricio_Colmenero #5 Mauricio_Colmenero
El PROBLEMA, es que cumplen la condena, y salen de la cárcel sin estar rehabilitados.


¿ Qué hacemos ?

¿ Los tenemos en prisión toda la vida hasta que estén rehabilitados ?



Es un melón muy gordo.
strike5000 #7 strike5000
#5 Quizás castigar más la reincidencia. Está claro que falla la rehabilitación, pero también es verdad que para rehabilitarte lo primero es querer hacerlo. Si el agresor no pone de su parte no hay forma de rehabilitarlo, sólo queda el miedo al castigo. Que hay gente que ni aunque lo amenaces con el garrote vil, pero habrá muchos que se lo piensen dos veces antes de hacer algo que los lleve de vuelta al talego.
Ratoncolorao #8 Ratoncolorao *
Ay señor, señor
YSiguesLeyendo #4 YSiguesLeyendo *
para el comentarios dos: una multilla a Potafone, que es la empresa responsable, y que pagará con el dinero público que recibe por hacer tan bien su trabajo. y ya tal
Ratoncolorao #3 Ratoncolorao
Comentarios a la noticia de ayer, para que veamos como funcionan estas cosas:
KoLoRo: Se investiga el catalogarlo por "machista", que puede ser un pirado que se le fue y prendio fuego por que patata y no tener nada que ver con violencia machista. Bueno, algunos quieren la verdad y otros inflar las estadisticas... como ese "hombre" conociera, por descuido a cualquiera de dentro de dicho edificio, se catalogara como violencia machista, aun que tenga un trastorno del 99%, al tiempo.

strike5000Victima => Mujer
Victimario (presuntamente) => Hombre
Automáticamente Administración y medios => Violencia machista.

Por supuesto, ninguno de los dos ha rectificado ni ha pedido disculpas.
eltxoa #6 eltxoa *
#3 Acosando a usuarios? Parece fascista eso. Al ignore!
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
hablando del tema, lo de las pulseras como acabo todo eso?
