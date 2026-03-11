·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10883
clics
Marco Rubio usando unos zapatos enormes que Trump le mandó a pedir, adivinando su talla
11515
clics
Irán acaba de publicar esta animación de Lego en la que se explica el régimen de Epstein (Eng)
3847
clics
Pasajera fue expulsada del avión tras negarse a usar auriculares
4068
clics
VÍDEO | Ignatius Farray resume la guerra entre Sánchez y Trump: "Esto sí va a ganar la batalla cultural"
4334
clics
El miedo cambia de bando
más votadas
296
El Poder Judicial abre una investigación al juez Peinado por una filtración a OkDiario en el caso contra Begoña Gómez
420
En los últimos seis años, España ha invertido con fuerza en la energía eólica y solar, lo que ha dado lugar a algunos de los precios de la electricidad más bajos de Europa
568
La mayoría de los norteamericanos cree que Trump atacó a Irán para tapar el escándalo Epstein [EN]
328
Marta Rivera de la Cruz comparte un vídeo falso para atacar al Gobierno: Óscar Puente no llamó "retrasada" a Ayuso
582
Meloni denuncia la "masacre de niñas en el sur de Irán" y exige que "se rindan cuentas"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
10
meneos
25
clics
El triple crimen machista de Burgos destapa los fallos en el control de los agresores: el detenido había sido condenado por secuestro y abuso infantil
El asesino machista de tres mujeres en el incendio de Miranda de Ebro tenía antecedentes por rapto, agresión sexual infantil y violencia de género.
|
etiquetas
:
crimen machista
,
burgos
,
control
,
agresores
9
1
1
K
118
actualidad
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
9
1
1
K
118
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
YSiguesLeyendo
una persona cuando cumple su condena y el tiempo de medidas de libertad vigilada es una persona libre, nos guste o no. que no nos gusta, pues a cambiar las leyes. pero no es ningún fallo de control ni leches
5
K
60
#5
Mauricio_Colmenero
El PROBLEMA, es que cumplen la condena, y salen de la cárcel sin estar rehabilitados.
¿ Qué hacemos ?
¿ Los tenemos en prisión toda la vida hasta que estén rehabilitados ?
Es un melón muy gordo.
1
K
22
#7
strike5000
#5
Quizás castigar más la reincidencia. Está claro que falla la rehabilitación, pero también es verdad que para rehabilitarte lo primero es querer hacerlo. Si el agresor no pone de su parte no hay forma de rehabilitarlo, sólo queda el miedo al castigo. Que hay gente que ni aunque lo amenaces con el garrote vil, pero habrá muchos que se lo piensen dos veces antes de hacer algo que los lleve de vuelta al talego.
0
K
11
#8
Ratoncolorao
*
Ay señor, señor
0
K
19
#4
YSiguesLeyendo
*
para el comentarios dos: una multilla a Potafone, que es la empresa responsable, y que pagará con el dinero público que recibe por hacer tan bien su trabajo. y ya tal
0
K
12
#3
Ratoncolorao
Comentarios a la noticia de ayer, para que veamos como funcionan estas cosas:
KoLoRo
: Se investiga el catalogarlo por "machista", que puede ser un pirado que se le fue y prendio fuego por que patata y no tener nada que ver con violencia machista. Bueno, algunos quieren la verdad y otros inflar las estadisticas... como ese "hombre" conociera, por descuido a cualquiera de dentro de dicho edificio, se catalogara como violencia machista, aun que tenga un trastorno del 99%, al tiempo.
strike5000
Victima => Mujer
Victimario (presuntamente) => Hombre
Automáticamente Administración y medios => Violencia machista.
Por supuesto, ninguno de los dos ha rectificado ni ha pedido disculpas.
1
K
12
#6
eltxoa
*
#3
Acosando a usuarios? Parece fascista eso. Al ignore!
1
K
17
#2
CharlesBrowson
hablando del tema, lo de las pulseras como acabo todo eso?
0
K
8
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
¿ Qué hacemos ?
¿ Los tenemos en prisión toda la vida hasta que estén rehabilitados ?
Es un melón muy gordo.
KoLoRo: Se investiga el catalogarlo por "machista", que puede ser un pirado que se le fue y prendio fuego por que patata y no tener nada que ver con violencia machista. Bueno, algunos quieren la verdad y otros inflar las estadisticas... como ese "hombre" conociera, por descuido a cualquiera de dentro de dicho edificio, se catalogara como violencia machista, aun que tenga un trastorno del 99%, al tiempo.
strike5000Victima => Mujer
Victimario (presuntamente) => Hombre
Automáticamente Administración y medios => Violencia machista.
Por supuesto, ninguno de los dos ha rectificado ni ha pedido disculpas.