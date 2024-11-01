La triple burbuja de la Inteligencia Artificial: una combinación explosiva

El desarrollo y aplicación de la Inteligencia Artificial (IA), el mayor y más revolucionario avance tecnológico de la historia, ya provoca tres burbujas; de expectativas, industrial y financiera. Pase lo que pase, no se va a detener y su expansión responde a decisiones humanas y cuando se decide con el solo fin de acumular capitales y aumentar el beneficio privado, como inevitablemente ocurre en el capitalismo, los avances tecnológicos están sujetos a todo tipo de crisis y sobresaltos.