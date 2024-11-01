edición general
La triple burbuja de la Inteligencia Artificial: una combinación explosiva

El desarrollo y aplicación de la Inteligencia Artificial (IA), el mayor y más revolucionario avance tecnológico de la historia, ya provoca tres burbujas; de expectativas, industrial y financiera. Pase lo que pase, no se va a detener y su expansión responde a decisiones humanas y cuando se decide con el solo fin de acumular capitales y aumentar el beneficio privado, como inevitablemente ocurre en el capitalismo, los avances tecnológicos están sujetos a todo tipo de crisis y sobresaltos.

Agregó otra “herramienta sofisticada de financiamiento”: inversiones circulares www.nbcnews.com/business/economy/openai-nvidia-amd-deals-risks-rcna234
Pues el artículo explica perfectamente el escenario actual. Muy necesario para bajar al realismo.
Que petará antes, la burbuja de la IA o, la económica?
