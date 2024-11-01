Trifinios: estos son los lugares en los que puedes estar en tres países a la vez

Por todo el mundo existen lugares en los que puedes estar en tres países a la vez. Lo más habitual es que dos países compartan una frontera, pero en muchas ocasiones, según el tamaño y las dimensiones espaciales de los territorios, pueden coincidir tres países en el mismo punto, lo que se conoce como trifinio o tripunto. Hay más de 170 trifinios en el mundo, según Tourism Geographies, la revista internacional de espacio, lugares y entorno del turismo.