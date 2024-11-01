edición general
Trifinios: estos son los lugares en los que puedes estar en tres países a la vez

Por todo el mundo existen lugares en los que puedes estar en tres países a la vez. Lo más habitual es que dos países compartan una frontera, pero en muchas ocasiones, según el tamaño y las dimensiones espaciales de los territorios, pueden coincidir tres países en el mismo punto, lo que se conoce como trifinio o tripunto. Hay más de 170 trifinios en el mundo, según Tourism Geographies, la revista internacional de espacio, lugares y entorno del turismo.

#1 Jacusse
#1 Jacusse
3 no es nada difícil. Lo jodido es que haya 4.

en.wikipedia.org/wiki/Four_Corners_Monument

Son estados, pero...
#3 jm22381
#1 Hay un punto donde casi se juntan Botsuana, Namibia, Zambia y Zimbabue. Por unos 100 metros no es real pero casi.
#8 anamabel
#3 Y a unos km está también Angola. Montas allí un duty free y te forras.
#4 mcfgdbbn3
¿Y muerden, o esos son los #trífidos? :-P
#5 estemenda
Eu visitei as Tres Fronteiras, Brasil, Argentina y Paraguay en 1980.
#6 exeware
Drielandenpunt cerca tienes lieja y hay cementerios militares americanos q son espectaculares
#7 TripleXXX
Recuerdo un punto donde Tenias Argentina, Paraguay y Brasil a un paso.
Por cierto, decían que era una maravilla para los nazis y gente perseguida.
#2 cocococo
Yo tenía un tío, en paz descanse, que perdió un dedo en Canadá, una oreja en Alemania y un pie en Australia, o sea, era el hombre más alto del mundo, el más largo, el dedo en Canadá y el pie en Australia, pero se murió ya que luego perdió la pierna hasta la rodilla, luego hasta la cadera, el hombre iba perdiendo piezas del cuerpo con el paso del tiempo.
