Tribunales de apelaciones fallan en contra de Trump sobre aranceles y deportaciones

En los últimos días, dos tribunales de apelaciones emitieron dictámenes rotundos en los que sostuvieron que muchas de las movidas de gran trascendencia del presidente Trump sobre los aranceles a las importaciones y temas de inmigración fueron ilegales. Estos dos casos pronto estarán bajo la consideración de la Corte Suprema. Y después de haberle dado la razón a Trump por lo bajo sobre tantas cuestiones, los magistrados de la Corte Suprema no tendrán más opción que decidir a plena luz del día si defienden la Constitución o se rinden ante Trump.

Sus colocados en el supremo le harán en el apaño. No dudo que una de las motivaciones de Trump a la hora de elegirlos fuera tener trapos sucios para poder manejarlos como marionetas.

Espero que tras la Civil War que vendrá sean los primeros en acabar en la cárcel de los Aligátor.
Tribunales emiten dictamenes sobre "movidas"
