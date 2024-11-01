Tribunales de apelaciones fallan en contra de Trump sobre aranceles y deportaciones

En los últimos días, dos tribunales de apelaciones emitieron dictámenes rotundos en los que sostuvieron que muchas de las movidas de gran trascendencia del presidente Trump sobre los aranceles a las importaciones y temas de inmigración fueron ilegales. Estos dos casos pronto estarán bajo la consideración de la Corte Suprema. Y después de haberle dado la razón a Trump por lo bajo sobre tantas cuestiones, los magistrados de la Corte Suprema no tendrán más opción que decidir a plena luz del día si defienden la Constitución o se rinden ante Trump.