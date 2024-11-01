·
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
28
meneos
28
clics
El Tribunal Supremo del Reino Unido anula el plan de estudios de educación religiosa pro-cristiana de Irlanda del Norte (Eng)
La histórica sentencia declaró ilegal décadas de adoctrinamiento cristiano en las escuelas.
|
etiquetas
:
irlanda del norte
,
uk
,
reino unido
,
supremo
,
ilegal
,
adoctrinado
,
cristiano
28
0
0
K
349
actualidad
12 comentarios
28
0
0
K
349
actualidad
Comentarios destacados:
#4
calde
Me gusta especialmente esta frase:
"curriculum taught in Northern Ireland is unlawful because it treats Christianity as if it were true."
Joder, qué gusto no tener una justicia cristofascista!
14
K
188
#1
ElBeaver
*
Ya se tardaron, todo para complacer a los de siempre. Solo ahora se atreven, justo cuando la sociedad se está volviendo más atea.
1
K
14
#2
Verdaderofalso
*
#1
entonces complacen a los ateos que llevan años reivindicando eso?
0
K
20
#3
ElBeaver
*
#2
A los ateos no es necesario complacerlos en nada, simplemente ya no existe una demanda significativa por ese tipo de educación entre la población.
1
K
14
#5
sorecer
#3
Y como ya no hay practicantes en verdad, lo que se hace por parte de la derecha es mover toda la educación de la pública a la concertada.... concertada religiosa, mayormente. Que hay que mantener el negocio vivo otros 2000 años
0
K
10
#11
ochoceros
#1
Pues si vieses a España lo moderna y atea que era hace casi un siglo poniendo esto en nuestra Constitución:
Artículo 26.
Todas las confesiones religiosas serán consideradas como Asociaciones sometidas a una ley especial.
El Estado, las regiones, las provincias y los Municipios, no mantendrán, favorecerán, ni auxiliarán económicamente a las Iglesias, Asociaciones e Instituciones religiosas.
Una ley especial regulará la total extinción, en un plazo máximo de dos años, del
…
» ver todo el comentario
0
K
11
#6
Mala
*
Que sentido tiene una creencia religiosa si no propone que su verdad es la verdadera.
En Reino Unido la enseñanza religiosa ccreo que es obligatoria No se trata de complacer a ateos o anglicanos. El problema no lo tienen con la religión, sino con Irlanda en general. Esto es una excusa para darles un poquito por saco.
0
K
10
#8
Cuchifrito
#6
"¿Que sentido tiene una creencia religiosa si no propone que su verdad es la verdadera?"
Ningún sentido, precisamente, no tienen ningún sentido
2
K
31
#9
Mala
#8
Luego... no tiene sentido ninguna o que la enseñanza religiosa sea obligatoria.
1
K
22
#12
calde
#9
En eso estamos algunos:
FUERA RELIGIÓN DEL ESTADO Y LA EDUCACIÓN
0
K
12
#10
u_1cualquiera
#6
hay una asignatura que se llama Religious Studies donde enseñan las diferentes creencias, desde Shij a Musulmam, desde Hindú a budismo
Con el objetivo de aprender sobre las culturas de los otros pueblos
No se hace proselitismo
0
K
11
#7
vituwaf
La educación cristiana ha demostrado que funciona. La abundante producción de ateos está comprobada.
0
K
7
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
