El Tribunal Supremo del Reino Unido anula el plan de estudios de educación religiosa pro-cristiana de Irlanda del Norte (Eng)

El Tribunal Supremo del Reino Unido anula el plan de estudios de educación religiosa pro-cristiana de Irlanda del Norte (Eng)

La histórica sentencia declaró ilegal décadas de adoctrinamiento cristiano en las escuelas.

calde #4 calde
Me gusta especialmente esta frase:

"curriculum taught in Northern Ireland is unlawful because it treats Christianity as if it were true."

Joder, qué gusto no tener una justicia cristofascista!
ElBeaver #1 ElBeaver *
Ya se tardaron, todo para complacer a los de siempre. Solo ahora se atreven, justo cuando la sociedad se está volviendo más atea.
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
#1 entonces complacen a los ateos que llevan años reivindicando eso?
ElBeaver #3 ElBeaver *
#2 A los ateos no es necesario complacerlos en nada, simplemente ya no existe una demanda significativa por ese tipo de educación entre la población.
#5 sorecer
#3 Y como ya no hay practicantes en verdad, lo que se hace por parte de la derecha es mover toda la educación de la pública a la concertada.... concertada religiosa, mayormente. Que hay que mantener el negocio vivo otros 2000 años
ochoceros #11 ochoceros
#1 Pues si vieses a España lo moderna y atea que era hace casi un siglo poniendo esto en nuestra Constitución:

Artículo 26.

Todas las confesiones religiosas serán consideradas como Asociaciones sometidas a una ley especial.

El Estado, las regiones, las provincias y los Municipios, no mantendrán, favorecerán, ni auxiliarán económicamente a las Iglesias, Asociaciones e Instituciones religiosas.

Una ley especial regulará la total extinción, en un plazo máximo de dos años, del

Mala #6 Mala *
Que sentido tiene una creencia religiosa si no propone que su verdad es la verdadera.
En Reino Unido la enseñanza religiosa ccreo que es obligatoria No se trata de complacer a ateos o anglicanos. El problema no lo tienen con la religión, sino con Irlanda en general. Esto es una excusa para darles un poquito por saco.
#8 Cuchifrito
#6 "¿Que sentido tiene una creencia religiosa si no propone que su verdad es la verdadera?"
Ningún sentido, precisamente, no tienen ningún sentido
Mala #9 Mala
#8 Luego... no tiene sentido ninguna o que la enseñanza religiosa sea obligatoria.
calde #12 calde
#9 En eso estamos algunos:

:eli: FUERA RELIGIÓN DEL ESTADO Y LA EDUCACIÓN
u_1cualquiera #10 u_1cualquiera
#6 hay una asignatura que se llama Religious Studies donde enseñan las diferentes creencias, desde Shij a Musulmam, desde Hindú a budismo
Con el objetivo de aprender sobre las culturas de los otros pueblos
No se hace proselitismo
#7 vituwaf
La educación cristiana ha demostrado que funciona. La abundante producción de ateos está comprobada.
