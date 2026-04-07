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El tribunal rechaza suspender el juicio para investigar a Cospedal e incluir al PP como beneficiario de la Kitchen

El tribunal rechaza suspender el juicio para investigar a Cospedal e incluir al PP como beneficiario de la Kitchen

Los magistrados Teresa Palacios, Javier Mariano Ballesteros Martín y Francisca María Ramis Rosselló han rechazado suspender el juicio del caso Kitchen para investigar a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal como reclamó este lunes la acusación popular que ejerce el PSOE. "Si se ha sobreseído una acusación contra un persona el instructor es soberano", ha destacado Palacios, que también ha informado de que no se incluirá al PP como partícipe a título lucrativo ni como responsable civil subsidiario, otras de las demandas de los

| etiquetas: tribunal , rechaza , suspender , juicio , cospedal
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8 comentarios
4 1 0 K 50 actualidad
Chinchorro #1 Chinchorro *
Qué sorpresa. Quién se lo podría imaginar. Vaya, no me lo esperaba. Inserte_aquí_su_expresión_de_asombro_e_incredulidad_favorita.
3 K 45
jonolulu #4 jonolulu
#1 Cáspita
0 K 16
tul #5 tul
#1 lo normal en una democrasia avansada
1 K 16
XtrMnIO #3 XtrMnIO
Nunca ha habido tanta mieda en el gobierno como cuando han gobernando los derechosos.
3 K 37
efectogamonal #2 efectogamonal
Sorpresón {0x1f525}
1 K 23
FunFrock #8 FunFrock
Leyendo a jueces en Twitter. Es q no se puede suspender un juicio en fase oral.
1 K 19
ochoceros #7 ochoceros
¿Quién podría imaginar que la justicia controlada por el PP, pudo, puede y podrá sabotear cualquier intento judicial de demostrar que el Partido Podrido es una asociación criminal con ánimo de delinquir?

Estas cosas pasan por no haber limpiado las cúpulas del sistema judicial tras la muerte del ciclán, que desde mucho antes de aquel entonces ya se venían reproduciendo por nepotismo en esta y otras instituciones. Desde el 39, concretamente.  media
1 K 14
#6 Tensk
Me llama la atención que el PSOE, que quiere aprobar que los partidos políticos no puedan ejercer acusación popular, esté ejerciendo acusación popular.
0 K 11

menéame