El Tribunal de Justicia de Madrid anula parcialmente la Ciudad del Deporte del Atlético

El Tribunal de Justicia de Madrid ha tumbado parcialmente otro de los proyectos estrella de José Luis Martínez Almeida. El plan especial que aprobó el Ayuntamiento de Madrid en octubre de 2024 por el que cedía al Atlético de Madrid 205.000 metros cuadrados de suelo para explotar espacios deportivos, recreativos y comerciales por un periodo de 75 años porque el consistorio no ha cumplido con los requisitos que exige la ley.
La sentencia, que estima el recurso de un particular, se conoce solo unos días después de que se hiciera pública la venta por parte de las familias Gil y Cerezo del 55% de las acciones del club al fondo de inversión Apollo en el que se incluyó este plan urbanístico que ahora está anulado
Imagino que la culpa es de Florentino