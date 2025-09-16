Un tribunal italiano ordena la extradición a Alemania del sospechoso del sabotaje del Nord Stream (inglés)

Un tribunal italiano ordenó la extradición a Alemania de un ucraniano sospechoso de coordinar ataques a los gasoductos Nord Stream en el Mar Báltico en 2022, según mostró un fallo revisado por Reuters el martes, pero planea una nueva apelación. El hombre, identificado sólo como Serhii K. según las leyes de privacidad alemanas, fue arrestado el mes pasado cerca de la ciudad costera italiana de Rímini por una orden europea. Descritas tanto por Moscú como por Occidente como un acto de sabotaje, las explosiones cortaron en gran medida el suministr