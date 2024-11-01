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Un tribunal israelí extiende hasta el martes la detención del activista español de la Flotilla y su compañero brasileño

Un tribunal israelí extiende hasta el martes la detención del activista español de la Flotilla y su compañero brasileño

El activista español Saif Abukeshek y su compañero brasileño Thiago de Ávila permanecerán dos días más bajo custodia de las fuerzas de seguridad de Israel tras su detención el pasado jueves en aguas internacionales a bordo de la Flotilla Global Sumud rumbo a la Franja de Gaza, según ha determinado este domingo un tribunal de la ciudad israelí de Ashkelon. La ONG Adalah, que se encarga del asesoramiento legal de los activistas, ha confirmado en un comunicado la prórroga de las detenciones hasta el próximo martes; una decisión más laxa

| etiquetas: tribunal , israeli. hasta martes , detencion , activista , español
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5 comentarios
14 3 0 K 100 actualidad
Spirito #3 Spirito *
Detención no, secuestro... porque no tenían derecho alguno a detenerlo.

Ya está bien de comprarle el relato a los canallas esos.
4 K 61
josde #4 josde
#3 Canallas no, asesinos si.
2 K 41
ur_quan_master #1 ur_quan_master
Justicia israelí es como decir inteligencia militar
2 K 30
Andreham #2 Andreham
Lo que haga falta para que no se le vean los moratones.
1 K 23
#5 soberao
#2 Y que se acerca Eurovision y tienen que aparentar ser un país "normal", donde puedes ir de vacaciones después de ver su presentación turística antes de que canten los suyos en el concurso entre sonrisas y alegrías.
1 K 35

menéame