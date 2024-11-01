Un tribunal israelí extiende hasta el martes la detención del activista español de la Flotilla y su compañero brasileño

El activista español Saif Abukeshek y su compañero brasileño Thiago de Ávila permanecerán dos días más bajo custodia de las fuerzas de seguridad de Israel tras su detención el pasado jueves en aguas internacionales a bordo de la Flotilla Global Sumud rumbo a la Franja de Gaza, según ha determinado este domingo un tribunal de la ciudad israelí de Ashkelon. La ONG Adalah, que se encarga del asesoramiento legal de los activistas, ha confirmado en un comunicado la prórroga de las detenciones hasta el próximo martes; una decisión más laxa