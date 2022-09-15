edición general
28 meneos
33 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear

El Tribunal Internacional de Justicia de la ONU investigará a Ucrania por genocidio

Rusia presentó ante el Tribunal un conjunto de pruebas, que confirman la comisión de genocidio por parte del gobierno de Kiev contra la población rusa y rusófona de Donbas. Los materiales probatorios incluían información sobre más de 140 incidentes de destrucción deliberada de la población civil de Donbas, corroborados por las declaraciones de más de 300 testigos y víctimas, resultados de peritajes e investigaciones.El gobierno ucraniano, desplegó contra la población civil: asesinatos en masa, torturas y bombardeos indiscriminados.

| etiquetas: tribunal de la haya , crimenes de guerra , donbas
23 5 7 K 35 actualidad
31 comentarios
23 5 7 K 35 actualidad
Comentarios destacados:        
Ze7eN #5 Ze7eN *
#4 Nadie pone en duda que lo de Gaza es un genocidio, pero lo que la ultraderecha ucraniana llevó a cabo en el Donbas fue una limpieza étnica contra la población rusófona, te pongas como te pongas. A lo que sucedió en La Casa de los Sindicatos de Odesa me remito.

Menuda soberana estupidez de comentario te has marcado con lo de Malaysia Airlines, por cierto. Hay que ser ignorante.
Si me llevo "buen karma" será porque argumento y no digo estupideces, como estás haciendo tú.
16 K 128
Don_Pixote #13 Don_Pixote *
#5 298 muertos vs 140 de la denuncia

GENOCIDIO


iros a cagar anda... si es que sois los mismos en todas las noticias :-D
6 K 2
#17 pozz
#13 Cuando los ucranianos liberaron Izyum, encontraron uan fosa comun con unos 450 cuerpos, la inmensa mayoria civiles, maniatados y ejecutados.
www.elmundo.es/internacional/2022/09/15/63239b33e4d4d8c91d8b4581.html
Los valores de estos rusoplanistas, que callan ante esta atrocidad, y ante los safaris humanos que perpetran los nazis rusos en Jerson y Jarkov desde hace 1 año y medio, hay miles de videos de como los nazis rusos cazan a civiles, los suben a sus telegram con mofa, y estos estos miserables de los rusoplanistas calladitos como los complices de los nazis que son en realidad.
noticiashuesca.com/mas-actualidad/como-los-drones-rusos-que-atacan-a-c
4 K 18
Ze7eN #18 Ze7eN
#13 En el sur de Ucrania los neonazis ucranianos emplearon la fuerza y la intimidación (violencia, amenazas, destrucción de propiedades, violaciones, etc.) para obligar a un grupo (población rusófona) a abandonar un área. Eso, es una limpieza étnica. Es irrebatible, hay datos que lo demuestran y es algo que está probado, lo reconozca o no lo reconozca la ONU.

El ejemplo que estás poniendo del derribo de un avión, es un accidente en un contexto de guerra, cuyos responsables fueron juzgados y condenados a cadena perpetua.

Así vete a cagar tú y cierra la puerta al salir.
4 K 39
Ze7eN #19 Ze7eN *
#5 #_17 Lo que describes tiene un nombre, se llama crimen de guerra, es igualmente condenable y perfectamente compatible con la limpieza étnica llevada a cabo por Ucrania. Deberíais recurrir a otro tipo de falacias, la del falso dilema y la del hombre de paja están muy vistas.
0 K 19
Enésimo_strike #23 Enésimo_strike *
#5 hasta el batallón Azov hablaba en ruso.

El tamaño del regimiento se estimó en alrededor de 900 a 2500 combatientes en 2017-2022.[24][2] La mayoría de los miembros de la unidad son hablantes de ruso de las regiones de habla rusa de Ucrania.

es.wikipedia.org/wiki/Brigada_Azov

“Así que los neonazis ucranianos que hacían una limpieza étnica contra los rusofonos eran”… rusofonos. :palm:

Hay que ser ignorante …
3 K 16
#24 j-light
#23 Los judíos alemanes hablaban alemán. Es más, Zelensky parece que hasta el otro día no hablaba bien ucraniano.
2 K 45
Enésimo_strike #26 Enésimo_strike
#24 ¿y que quieres decir con eso? ¿Que hubo un exterminio de judíos por hablar alemán?
2 K 0
Ze7eN #28 Ze7eN *
#26 Quiere decir que tu argumento es una soberana GILIPOLLEZ.
2 K 17
Enésimo_strike #29 Enésimo_strike
#28 gilipollez es decir que unos rusofonos hacían limpieza étnica de rusofonos por ser rusofonos.
0 K 12
Ze7eN #27 Ze7eN
#23 ¿Pero que gilipollez me estás contando?

Ignorante tienes que ser tú para negar una limpieza étnica porque el batallón Azov "hablaba en ruso". ¿Ahora me vas a negar que se persiguió a la población ucraniana de origen ruso?¿me vas a negar que se les asesinó?¿que se ilegalizaron sus partidos?¿que se les expulsó de sus territorios? Hay que ser miserable para hacerlo. Se llevó una limpieza étnica contra toda la población del sur de Ucrania por su origen ruso. Es un hecho. Está documentado y hay pruebas irrebatibles de ello. Tienes que ser muy sectario para negarlo.
0 K 19
#30 pozz
#23 Video del canal de Azov de hace medio año, de combates en el frente. www.youtube.com/watch?v=qsq0FUYK7h0
El traductor automatico de youtube, desde el idioma ruso. :troll:

Otro video de hace 10 meses: www.youtube.com/watch?v=Z92eT_Iv38o&rco=1
Traductor automatico, del idioma ruso que hablan.

Otro video de hace casi un año y medio: www.youtube.com/watch?v=EaDwhfO7INY
Traductor automatico, del odioma ruso.

Lo de esta gentuza con la trola de los rusofonos, es para…  media   » ver todo el comentario
0 K 7
Ze7eN #2 Ze7eN *
Es un hecho que esa limpieza étnica se llevó a cabo, y cualquier persona medianamente informada lo sabe, por muy hipócrita que pueda parecer la denuncia viniendo de Rusia. Desgraciadamente el conflicto entre Rusia y Ucrania no comenzó con la invasión por parte de Rusia, pero parece que Occidente ha decidido omitir interesadamente todo lo que sucedió antes.
10 K 95
#3 j-light *
#2 Por eso los gobernantes europeos se oponen a la paz. Después de una guerra, caen cabezas del lado perdedor y en Europa tenemos a muchos perdedores que, además, han defendido cosas indefendibles.
3 K 49
Don_Pixote #4 Don_Pixote *
#2
Venga no me jodas,

"los materiales probatorios incluían información sobre más de 140 incidentes de destrucción deliberada de la población civil de Donbas"

y lo calificas de "genocidio" o "limpieza etnica"...


Genocidio es lo de Gaza ,una destruccion sistematica de la poblacion

ya solo con el derribo del Malaysia Airlines Flight 17 pueden contar mas de 140 incidentes de destruccion deliberada de poblacion civil por parte de Rusia, la vara de medir la teneis muy larga para utilizar la palabra Genocidio

Pero venga, que te llevaras buen karma por ese comentario ...
7 K 6
#6 Dav3n *
#4 Vamos, que te inventas un argumento (porque haces una comparación de cifras cuando "140 incidentes" no hace referencia a cifras de muertos sino de... incidentes) y pretendes haber demostrado algo.

Que ya sabemos que a ti los muertos ucranianos o rusos te la soplan, pero no sé, disimula un poco...

Parece que alguien te obligue a ir dando pena de hilo en hilo, no me lo explico xD
3 K 56
Don_Pixote #11 Don_Pixote
#6 las cifras vienen en la misma noticia
1 K 15
Ishkar #7 Ishkar *
#4 La corte habla de genocidio en el caso, y me da que saben algo más que tú y que yo del tema. Que guste más o menos la noticia es otro tema.

www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/182/182-20251208-pre-
1 K 19
Don_Pixote #12 Don_Pixote *
#7 te has leido lo que subes?
O basicamente has buscado que salga la palabra "genocide"?

Leete lo que subes... , si Rusia llama asi al caso, que crees que va a salir en el documento de alegaciones? :shit:
2 K 22
#15 pozz
#12 No le pidas que se lean la mierda que comparten como borregos.... es mucho para su escaso nivel.
1 K 14
#22 VFR
#2 Una cosa no quita la otra
0 K 7
Ze7eN #25 Ze7eN
#22 Exactamente lo que he dicho.
0 K 19
#1 tierramar
El Tribunal Internacional de Justicia de la ONU se ha puesto del lado de Rusia y ha admitido a trámite las demandas reconvencionales de Rusia contra Ucrania en virtud de la Convención contra el Genocidio de 1948. Todas las objeciones de Kiev sobre la supuesta inadmisibilidad de las demandas rusas han sido rechazadas por completo, y las pretensiones de Rusia han sido admitidas a trámite por el Tribunal en su totalidad.
La decisión adoptada el viernes por el Tribunal Internacional de Justicia en…   » ver todo el comentario
3 K 47
ElenaCoures1 #20 ElenaCoures1
#1 Siempre a favor del fascista y criminal de Putin ¿eh?
A ver si Putin se entrega al CPI para confrontar las acusaciones que tiene pendientes de secuestrar niños ucranianos, para empezar
2 K 30
#21 VFR
#1 Con un poco de suerte acaban Putin y selensky los dos juntos en prisión por genocidio
0 K 7
Mauro_Nacho #31 Mauro_Nacho
#1 Antes de la invasión Rusia, en 2022 hubo bombardeos, 14000 muertos en la zona del Donbas, que es de cultura rusa, población de origen ruso, porque el Donbas siempre ha sido ruso y hubo leyes discriminatorias contra la cultura rusa, la lengua rusa y la cultura rusa. En el Donbas actuaba a discreción la Brigada Azov de ideología Nazi. Hay bastantes evidencias que han habido crímenes de guerra, independiente de lo condenable de la invasión Rusia a Ucrania, la ONU también tiene que velar por las minorías rusas de Ucrania si han sufrido crímenes de guerra como dice la noticia, no es que la ONU se posicione, es que el derecho internacional está para todos.
0 K 11
#10 Dav3n
#_8 Y esto lo dice un bot que justifica el genocidio en Gaza.

Llamar a esto poca vergüenza es quedarse muy muy corto.
1 K 14
#16 NoMeVeas
Claro que si pozz, lo que tu digas. No vale la pena perder el tiempo con gente como tu, al final acaba baneado uno y mientras, la pagina se enmierda por ... es que no puedo ni decirte el sinonimo de "persona que miente" porque me arriesga a un ban. Los @admin gustan de pasaros todas y cada una de las infracciones a ustedes pero ni a una a los que estamos contra ustedes.
1 K 12
#8 pozz *
@admin que se siga permitiendo este panfleto de bulos, y sobre todo, el usuario que no para de traer este panfleto y el otro (gesoestrategia) dirigido por un neonazi español, es para que os lo hagais mirar.

Cuando hasta el fundador de los mercenarios neonazis Wagner, dejan por bulo estos argumentos del Kremlin sobre el genocuento en el Donbas, un par de semanas antes de que el Kremlin ordenara asesinarlo.
x.com/NOELreports/status/1672157866222923781

Cuando hasta el primer gobernador de la Donetsk People Republic en Donbas alla por 2014, el neonazi de Pavel Gubarev, deja por embusteros compulsivos a estos propagandistas del kremlin.
x.com/ne_vluchiv/status/1877711234922865117
8 K 3
Ishkar #9 Ishkar *
#8 Puedes mirar el acta de Tribunal Internacional de Justicia en #_7 , la noticia es totalmente válida
3 K 58
#14 pozz *
#9 Leidos los primeros parrafos, veo que este envio sigue siendo un monumental bulo.

Pero vaya, que ver a todos los nazis rusoplanistas de esta web votando de forma coordinada este bazofia, es un claro sintoma de la mierda que es este envio.
7 K -10

menéame