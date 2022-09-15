El Tribunal Internacional de Justicia de la ONU investigará a Ucrania por genocidio

Rusia presentó ante el Tribunal un conjunto de pruebas, que confirman la comisión de genocidio por parte del gobierno de Kiev contra la población rusa y rusófona de Donbas. Los materiales probatorios incluían información sobre más de 140 incidentes de destrucción deliberada de la población civil de Donbas, corroborados por las declaraciones de más de 300 testigos y víctimas, resultados de peritajes e investigaciones.El gobierno ucraniano, desplegó contra la población civil: asesinatos en masa, torturas y bombardeos indiscriminados.
| etiquetas: tribunal de la haya , crimenes de guerra , donbas
Menuda soberana estupidez de comentario te has marcado con lo de Malaysia Airlines, por cierto. Hay que ser ignorante.
Si me llevo "buen karma" será porque argumento y no digo estupideces, como estás haciendo tú.
GENOCIDIO
iros a cagar anda... si es que sois los mismos en todas las noticias
www.elmundo.es/internacional/2022/09/15/63239b33e4d4d8c91d8b4581.html
Los valores de estos rusoplanistas, que callan ante esta atrocidad, y ante los safaris humanos que perpetran los nazis rusos en Jerson y Jarkov desde hace 1 año y medio, hay miles de videos de como los nazis rusos cazan a civiles, los suben a sus telegram con mofa, y estos estos miserables de los rusoplanistas calladitos como los complices de los nazis que son en realidad.
noticiashuesca.com/mas-actualidad/como-los-drones-rusos-que-atacan-a-c
El ejemplo que estás poniendo del derribo de un avión, es un accidente en un contexto de guerra, cuyos responsables fueron juzgados y condenados a cadena perpetua.
Así vete a cagar tú y cierra la puerta al salir.
El tamaño del regimiento se estimó en alrededor de 900 a 2500 combatientes en 2017-2022.[24][2] La mayoría de los miembros de la unidad son hablantes de ruso de las regiones de habla rusa de Ucrania.
es.wikipedia.org/wiki/Brigada_Azov
“Así que los neonazis ucranianos que hacían una limpieza étnica contra los rusofonos eran”… rusofonos.
Hay que ser ignorante …
Ignorante tienes que ser tú para negar una limpieza étnica porque el batallón Azov "hablaba en ruso". ¿Ahora me vas a negar que se persiguió a la población ucraniana de origen ruso?¿me vas a negar que se les asesinó?¿que se ilegalizaron sus partidos?¿que se les expulsó de sus territorios? Hay que ser miserable para hacerlo. Se llevó una limpieza étnica contra toda la población del sur de Ucrania por su origen ruso. Es un hecho. Está documentado y hay pruebas irrebatibles de ello. Tienes que ser muy sectario para negarlo.
El traductor automatico de youtube, desde el idioma ruso.
Otro video de hace 10 meses: www.youtube.com/watch?v=Z92eT_Iv38o&rco=1
Traductor automatico, del idioma ruso que hablan.
Otro video de hace casi un año y medio: www.youtube.com/watch?v=EaDwhfO7INY
Traductor automatico, del odioma ruso.
Lo de esta gentuza con la trola de los rusofonos, es para… » ver todo el comentario
Venga no me jodas,
"los materiales probatorios incluían información sobre más de 140 incidentes de destrucción deliberada de la población civil de Donbas"
y lo calificas de "genocidio" o "limpieza etnica"...
Genocidio es lo de Gaza ,una destruccion sistematica de la poblacion
ya solo con el derribo del Malaysia Airlines Flight 17 pueden contar mas de 140 incidentes de destruccion deliberada de poblacion civil por parte de Rusia, la vara de medir la teneis muy larga para utilizar la palabra Genocidio
Pero venga, que te llevaras buen karma por ese comentario ...
Que ya sabemos que a ti los muertos ucranianos o rusos te la soplan, pero no sé, disimula un poco...
Parece que alguien te obligue a ir dando pena de hilo en hilo, no me lo explico
www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/182/182-20251208-pre-
O basicamente has buscado que salga la palabra "genocide"?
Leete lo que subes... , si Rusia llama asi al caso, que crees que va a salir en el documento de alegaciones?
La decisión adoptada el viernes por el Tribunal Internacional de Justicia en… » ver todo el comentario
A ver si Putin se entrega al CPI para confrontar las acusaciones que tiene pendientes de secuestrar niños ucranianos, para empezar
Llamar a esto poca vergüenza es quedarse muy muy corto.
Cuando hasta el fundador de los mercenarios neonazis Wagner, dejan por bulo estos argumentos del Kremlin sobre el genocuento en el Donbas, un par de semanas antes de que el Kremlin ordenara asesinarlo.
x.com/NOELreports/status/1672157866222923781
Cuando hasta el primer gobernador de la Donetsk People Republic en Donbas alla por 2014, el neonazi de Pavel Gubarev, deja por embusteros compulsivos a estos propagandistas del kremlin.
x.com/ne_vluchiv/status/1877711234922865117
Pero vaya, que ver a todos los nazis rusoplanistas de esta web votando de forma coordinada este bazofia, es un claro sintoma de la mierda que es este envio.