Un tribunal bloquea las citaciones de Trump contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y señala que el objetivo del presidente era solo “acosar” al responsable del banco central [ENG]

Existe «abundante evidencia» de que las citaciones se presentaron para «acosar y presionar a Jerome Powell. El juez citó los numerosos comentarios de Donald Trump atacando a Powell y pidiéndole que bajara los tipos de interés para justificar su conclusión de que las citaciones tenían motivación política; también señaló que el Gobierno «no ofreció ninguna prueba de que Powell cometiera algún delito aparte de desagradar al Presidente». La Casa Blanca aún no ha respondido a la petición de comentario.