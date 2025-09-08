Qué es el triángulo de peligro, la zona del rostro “prohibida” por sus riesgos inesperados para la salud

Aunque suele pasar desapercibida, esta región del rostro, ubicada entre el puente nasal y las comisuras de la boca, concentra vasos sanguíneos que conectan directamente con zonas profundas del cerebro que implica riesgos médicos inesperados, el área conocida como el triángulo de peligro del rostro es motivo de advertencia recurrente entre especialistas en salud facial, ya que manipular granitos o cualquier lesión en este sector puede desencadenar infecciones graves.