Tres sopas recomendadas por un experto para calentar tu cuerpo y cuidar de la salud de tu intestino

A base de vegetales de temporada, estas sopas nutren tus buenas bacterias y promueven un microbioma saludable. ¿Qué hay más reconfortante que un plato de sopa cuando las temperaturas empiezan a bajar? Esa sensación de llegar a casa, al calor del hogar, y disfrutar de una calentita y rica sopa. Pues además de esa cualidad reparadora y revitalizante, durante estos meses de invierno, las sopas pueden convertirse en perfectas aliadas de nuestra salud intestinal, como señala el hepato-gastro-enterólogo Julien Scanzi, del Hospital Universitario......