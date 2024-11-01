Tres menores sacan una pistola y hieren a los vigilantes de seguridad en un centro comercial en Salt

Los Mossos d'Esquadra han detenido a tres menores de edad en Salt, en el Gironès, después de que estos sacaran una pistola dentro de un centro comercial y se enfrentaran con los vigilantes de seguridad, que les dijeron que la guardaran. El arma, tal como se pudo comprobar, era simulada, y funcionaba con bolas de plástico, y tampoco llegaron a dispararla. Los menores atacaron a los vigilantes de seguridad e hirieron a uno de ellos de gravedad, en la cara. Los Mossos d'Esquadra no han revelado más información sobre los detenidos.