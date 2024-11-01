edición general
Tres menores sacan una pistola y hieren a los vigilantes de seguridad en un centro comercial en Salt

Los Mossos d'Esquadra han detenido a tres menores de edad en Salt, en el Gironès, después de que estos sacaran una pistola dentro de un centro comercial y se enfrentaran con los vigilantes de seguridad, que les dijeron que la guardaran. El arma, tal como se pudo comprobar, era simulada, y funcionaba con bolas de plástico, y tampoco llegaron a dispararla. Los menores atacaron a los vigilantes de seguridad e hirieron a uno de ellos de gravedad, en la cara. Los Mossos d'Esquadra no han revelado más información sobre los detenidos.

9 comentarios
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
aysss que traviesos, que so van a traer carbon los reyes majos
Battlestar #7 Battlestar
Los Mossos d'Esquadra no han revelado más información sobre los detenidos.
Tampoco hace falta
ContinuumST #9 ContinuumST
A mano abierta. Aquí lo dejo.
earthboy #8 earthboy
Los factores socioeconómicos los obligaron a hacerlo.
#3 solojavi
Atacaron a los vigilantes y a los mossos. Aunque pone varias veces que son menores no he visto ninguna referencia a su edad, podrían ser menores de 14 años con todas las implicaciones legales sobradamente conocidas.
DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
Salt...
Gadfly #6 Gadfly
Pero eran menores acompañados o sin compañía?
#2 fremen11
Vaya éstos no iban a hacer lo mismo que los txacurras y publicar la nacionalidad de los delincuentes???
BlackDog #4 BlackDog
#2 El pelo les delata
