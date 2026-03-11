Tres menores heridos, dos de gravedad, por una explosión mientras hacían un experimento en un colegio de Girona

Tres alumnos de primaria de unos nueve años han resultado heridos con quemaduras por una explosión mientras realizaban un experimento en el colegio de Porqueres, Girona. Según el aviso que han recibido los bomberos, habría explotado una botella durante el experimento. Los tres alumnos han sufrido quemaduras. Dos de ellos han ingresado en estado grave en el Hospital Vall d'Hebron y un tercero, en estado leve, en el Josep Trueta. El Ayuntamiento de Porqueres ha explicado que el accidente ha ocurrido en el exterior del colegio L'Entorn de Porquere