Tres menores heridos, dos de gravedad, por una explosión mientras hacían un experimento en un colegio de Girona

Tres alumnos de primaria de unos nueve años han resultado heridos con quemaduras por una explosión mientras realizaban un experimento en el colegio de Porqueres, Girona. Según el aviso que han recibido los bomberos, habría explotado una botella durante el experimento. Los tres alumnos han sufrido quemaduras. Dos de ellos han ingresado en estado grave en el Hospital Vall d'Hebron y un tercero, en estado leve, en el Josep Trueta. El Ayuntamiento de Porqueres ha explicado que el accidente ha ocurrido en el exterior del colegio L'Entorn de Porquere

devilinside #1 devilinside
La han liao parda
wata #2 wata
Pero que cojones de experimento estaban haciendo? Niños de 9 años... Que barbaridad!
josde #3 josde
#2 Creo que el colegio tendrá responsabilidad por permitir ese experimento explosivo.
devilinside #4 devilinside
#2 ¿Unas bombas de tubo?
#5 oscarcr80
Algo parecido pasó en Girona hará como 3 años;

www.youtube.com/watch?v=I6gWBK9vblA
