Tres hipótesis científicas sobre la estrella de Belen

Fuera del Evangelio de Mateo no existen fuentes documentales directas que describan la estrella en Judea hace dos milenios y que permitan estudiar mejor el fenómeno. Sin embargo, otros textos antiguos narran la aparición de estrellas repentinas y brillantes. Incluso en tiempos recientes hemos observado fenómenos similares, como la nova V462 Lupi.

#1 Andrej
Te ríes de los terraplanistas, pero el 90% de la población mundial cree en Dios
magnifiqus #2 magnifiqus
Yo tengo una cuarta: "invent" o licencia literaria.
Orange_Noticias #3 Orange_Noticias *
#2 Cuando explotó el volcán krakatoa se oscureció todo el mundo durante un año por la cantidad de cenizas que expulsó. "El grito" del pintor Munch parece ser está basado en dicho fenómeno.
Cientos de cuadros en los museos de todo el mundo recogen fenómenos naturales, Entre ellos se incluyen eclipses, cometas y extrañas alienaciones de planetas.
Troya era una leyenda hasta hace poco tiempo,
La ciencia es fundamental para distinguir e investigar que hay detrás de todas estas historias.

aunque viendo que me dirijo a Pijus Magnificus, me temo estoy perdiendo el tiempo. xD hay muchos meneos al respecto
magnifiqus #5 magnifiqus *
#3 ¿Acaso te paguece guisible el nombre de Pijus Magníficus? >:-(
#4 fingulod
Había un artículo de Asimov dando siete o nueve posibles explicaciones (no recuerdo exactamente). Así que aún faltan.
