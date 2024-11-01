Tres hipótesis científicas sobre la estrella de Belen

Fuera del Evangelio de Mateo no existen fuentes documentales directas que describan la estrella en Judea hace dos milenios y que permitan estudiar mejor el fenómeno. Sin embargo, otros textos antiguos narran la aparición de estrellas repentinas y brillantes. Incluso en tiempos recientes hemos observado fenómenos similares, como la nova V462 Lupi.