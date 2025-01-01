Tres heridos, uno de ellos crítico, en un tiroteo en Las Cabezas de San Juan

Los hechos ocurrieron sobre las doce y diez de la noche pasada en la avenida de Jesús Nazareno de Las Cabezas de San Juan, muy cerca de la plaza Mártires del pueblo, en el centro de la localidad. Según informaron fuentes del instituto armado, se produjo una pequeña pelea entre dos familias que se encontraban en una hamburguesería de esta avenida. Tras este enfrentamiento, una de las partes se marchó del lugar y regresó a los pocos minutos. Sin mediar palabra, una persona abrió fuego contra la familia rival, alcanzando a estas tres personas.