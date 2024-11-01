·
Las tres grandes preguntas de la ética kantiana
Immanuel Kant condensó su ética en tres preguntas esenciales que siguen orientando el pensamiento moral contemporáneo y ayudan a reflexionar sobre el conocimiento, la acción responsable y la esperanza humana.
etiquetas
:
kant
,
ética
,
preguntas
#2
Un_señor_de_Cuenca
A estas alturas puede parecer a algunos una chorrada trasnochada. Pero lo que dice Kant es aplicable siempre, y es universal.
Y es muy importante ese concepto de que la moral no necesariamente implica un beneficio material (puede incluso suponer lo contrario), pero es lo que impulsa la virtud y la felicidad.
El problema es el de siempre, que hay individuos para los que lo único que cuenta es su propio beneficio. Para mí son seres deshumanizados y que, en un mundo justo, deberían ser detenidos y deportados a una isla desierta para que se mataran entre ellos. El abusador, el violador, el corrupto, el supremacista, el racista... no son humanos, son otra especie a la que habría que encerrar para siempre.
0
K
16
#1
Dene
donde esté la ética de la cantina, que se quite la kantiana
0
K
10
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
