Tres familias desahuciadas en Erandio tras ser víctimas de una hipoteca abusiva

Tres familias han sido desahuciadas este viernes en Erandio tras haber sido víctimas de una estafa por parte de UCI (Unión de Créditos Inmobiliarios), entidad vinculada al Banco Santander, mediante clausulas abusivas, según ha denunciado Uribe Kostako Etxebizitza Sindikatua. Decenas de personas han intentado paralizar los desalojos, pero efectivos de la Ertzaintza han allanado la entrada de la comitiva judicial.