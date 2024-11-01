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Tres detenidos en Vitoria-Gasteiz por una agresión con arma blanca

Agentes de la Ertzaintza detuvieron anoche en Vitoria-Gasteiz a tres hombres, de 40, 21 y 20 años, tras registrarse una agresión con un arma blanca a otro varón en el Casco Viejo. La víctima sufrió un corte en la cara y fue trasladada al hospital. Los hechos sucedieron sobre las 23:00 horas de ayer, viernes. La propia víctima llamó al teléfono de emergencias para comunicar que había sido agredido en la cara con un arma blanca. Los autores, al parecer tres personas, habían huido del lugar.

| etiquetas: ertzaintza , vitoria-gasteiz , delincuencia
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3 comentarios
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eltxoa #1 eltxoa
"Tanto los arrestados como la víctima, son de origen magrebí y cuentan con antecedentes policiales."

para que no me pongáis negativos diré que seguramente son hombres
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Chepacoletariado #2 Chepacoletariado *
Nada que no solucione una buena regularización con declaración responsable de antecedentes penales. ¡¡Que haríamos sin Pedro!!! Gracias por el bonito país que nos estás dejando
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Pertinax #3 Pertinax *
#2 La regulación es necesaria y recomendable. Cuestión aparte es el tema de la reincidencia. Envidio a Andorra en esa cuestión. Tan solo en esa. Apenas tienen reincidentes. A la mínima, catapulta.
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menéame