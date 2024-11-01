Tres detenidos en Llodio por robar en vehículos

La Ertzaintza ha detenido a tres hombres en Llodio por su implicación en robos con fuerza cometidos en vehículos. Dos individuos, de 29 y 35 años, tras hallar en su poder diversos artículos, entre ellos varias joyas de oro, sustraídos en un coche estacionado en Bilbao, y un tercero, de 43 años, por otro robo similar perpetrado en la madrugada del sábado en el municipio alavés.