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Tres detenidos en Llodio por robar en vehículos

Tres detenidos en Llodio por robar en vehículos

La Ertzaintza ha detenido a tres hombres en Llodio por su implicación en robos con fuerza cometidos en vehículos. Dos individuos, de 29 y 35 años, tras hallar en su poder diversos artículos, entre ellos varias joyas de oro, sustraídos en un coche estacionado en Bilbao, y un tercero, de 43 años, por otro robo similar perpetrado en la madrugada del sábado en el municipio alavés.

| etiquetas: euskadi , álava , llodio , detenciones , delincuencia
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3 comentarios
3 0 1 K 32 Sucesos
ur_quan_master #2 ur_quan_master
Yo odio que roben en vehículos
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#3 hamblett
"Sobre las nueve y media de la noche del pasado sábado, la Ertzain-etxea de Laudio fue informada de que un dispositivo electrónico musical, que había sido robado, entre otros enseres, del interior de un vehículo estacionado en el barrio bilbaíno de Abando, marcaba su geolocalización en un inmueble de una calle de Laudio / Llodio. Los hechos habían tenido lugar esa misma mañana, según una denuncia presentada ante la Policía Municipal de Bilbao.


A partir de ahí, se iniciaron las…   » ver todo el comentario
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GeneWilder #1 GeneWilder *
Con el titular se deduce el resto de la información.
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menéame