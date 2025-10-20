edición general
Tres de cada cuatro habitantes de Fuerteventura no nacieron en la isla

Fuerteventura destaca dentro del entorno canario por la intensidad de su transformación demográfica, con un modelo de crecimiento impulsado por la migración internacional y la integración de nuevos residentes. Esta realidad late con fuerza en pueblos, barrios, escuelas, centros de salud, espacios y transporte público y plantea retos en materia de servicios públicos, cohesión social y planificación. Un dato aterrador lo confirma: más del 70 % de la población no nació en la isla, de ellos el 40% proceden de otros países

#1 unocualquierax
"Un dato aterrador... "
Aterrador. "El terror !"
#4 Meneador_Compulsivo
#1 Debe serlo porque es el triple y el doble de lo que el PSOE considera que es un "riesgo para la convivencia y la cohesión social" y la identidad de Cataluña (con un 25% de no nativos y un 18% de extanjeros)
#5 powernergia
#3 Cual es el problema?
Si no fuera por la migración, con un 30% de los habitantes actuales, la mayor parte serían jubilados y la isla estaría muerta.

Pura ignorancia.

#2 #4
#7 Mediorco
Creo que la diversidad genética es positiva. Cuando estuve viviendo en Canarias había más de un pueblo perdido con problemas congénitos por falta de sangre nueva.
#6 DrEvil
Sería interesante si la noticia, en lugar de ser sobre majoreros (oriundos de Fuerteventura), hablase de que en el territorio de los Awá-Guajá en la selva de Brasil 3 de cada 4 habitantes no nacieron allí.

Entonces sería un patrimonio de la humanidad a conservar, y habría que poner toda clase de protecciones a su etnia y cultura.
#2 Andreham
Super aterrador.

Mientras paguen impuestos todo OK.
#3 sorecer
#2 Pues mira tu. Cuando ese dato es de latinoamericanos o africanos, la gente no piensa como tu. Por mucho que trabajen legalmente y paguen impuestos la inmensa mayoría.
