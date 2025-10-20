Tres de cada cuatro habitantes de Fuerteventura no nacieron en la isla

Fuerteventura destaca dentro del entorno canario por la intensidad de su transformación demográfica, con un modelo de crecimiento impulsado por la migración internacional y la integración de nuevos residentes. Esta realidad late con fuerza en pueblos, barrios, escuelas, centros de salud, espacios y transporte público y plantea retos en materia de servicios públicos, cohesión social y planificación. Un dato aterrador lo confirma: más del 70 % de la población no nació en la isla, de ellos el 40% proceden de otros países