Tres cabras provocan dos kilómetros de retenciones y complican la entrada a Barcelona durante media hora

A pesar del incidente, no se registró ningún accidente de tráfico.

