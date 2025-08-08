Tres años y ocho meses en prisión provisional a cambio de 41.300 €: rechazan elevar la indemnización a un preso que fue absuelto

La Audiencia Nacional rechaza elevar la indemnización a un hombre que cuando tenía 27 años pasó 3 años y 8 meses en prisión acusado de agresión sexual y una falta de lesiones. La sentencia avala la decisión del Ministerio, que le pagó 41.300. Recurrió pero los magistrados no dan por buena que haya producido "una afectación objetiva en el desarrollo personal y profesional", pues consideran que su defensa no ha acreditado "en qué consiste esa afectación prolongada y su relación con la prisión provisional" y avalan los 31 € por día en prisión
| etiquetas: prisión provisional , indemnización , absuelto
En España lo preocupante no es el fracaso del ejecutivo y el legislativo, lo que debería tenernos a todo el país muerto de miedo es el fracaso del judicial.
Que piense el juez si eso le compensaría a el estar 3 años y 8 meses en la cárcel y hacemos la prueba con el.
La indemnización deberia partir del SMI y q eso sumarle daños y perjuicios
(No me había fijado que ya en la entradilla pone 31€/día)