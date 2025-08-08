edición general
Tres años y ocho meses en prisión provisional a cambio de 41.300 €: rechazan elevar la indemnización a un preso que fue absuelto

La Audiencia Nacional rechaza elevar la indemnización a un hombre que cuando tenía 27 años pasó 3 años y 8 meses en prisión acusado de agresión sexual y una falta de lesiones. La sentencia avala la decisión del Ministerio, que le pagó 41.300. Recurrió pero los magistrados no dan por buena que haya producido "una afectación objetiva en el desarrollo personal y profesional", pues consideran que su defensa no ha acreditado "en qué consiste esa afectación prolongada y su relación con la prisión provisional" y avalan los 31 € por día en prisión

TipejoGuti #1 TipejoGuti
Si ahora este hombre, en un arrebato, mata a golpes a los miembros de la audiencia nacional nos extrañamos. Objetivamente hablando, cuando el sistema se vuelve tu enemigo es el sistema el que rompió su contrato social contigo.
En España lo preocupante no es el fracaso del ejecutivo y el legislativo, lo que debería tenernos a todo el país muerto de miedo es el fracaso del judicial.
Aluflipas #2 Aluflipas
#1 Después de leer la entradilla me he acordado mucho de Luiggi M.
Bertrand_Ndongo #4 Bertrand_Ndongo
#1 Esto no mueve el voto porque afecta a pocos, por lo que no interesa a los partidos políticos ni a su entramado mediático. Así de crudo es.
#11 DonaldBlake
#1 Sería mas "justicia" su arrebato que la que ha recibido él.
#5 JanSolo *
Está claro que está muy por debajo de un sueldo medio y solo seria lo que ha perdido por el trabajo, que falta lo que te han jodido tu vida personal. No creo que ni el doble compense 3 años de tu vida perdidos.

Que piense el juez si eso le compensaría a el estar 3 años y 8 meses en la cárcel y hacemos la prueba con el.
MoñecoTeDrapo #9 MoñecoTeDrapo *
#5 lleva 15 años batallando por su indemnizacion. El salario minimo en España en 2010 era de 9000.€ anuales. Desconozco si era un trabajador cualificado o no o incluso si tenía trabajo. Pero si los jueces no han visto motivos para subir esa indemnización imagino que no. En cualquier caso, que este dato sirva para poner algo de perspectiva.
#3 chavi *
Ni siquera el SMI.

La indemnización deberia partir del SMI y q eso sumarle daños y perjuicios
victorjba #7 victorjba
#3 Y lo han hecho, pero han descontado comida y alojamiento :wall:
MoñecoTeDrapo #8 MoñecoTeDrapo
#3 la indemnización, por definición, SON los daños y perjuicios
security_incident #6 security_incident
100 mil por año mínimo
ayatolah #10 ayatolah *
Por si no quereis hacer el cálculo, ya os lo digo yo: 1,4€/hora

(No me había fijado que ya en la entradilla pone 31€/día)
