Tres años y ocho meses en prisión provisional a cambio de 41.300 €: rechazan elevar la indemnización a un preso que fue absuelto

La Audiencia Nacional rechaza elevar la indemnización a un hombre que cuando tenía 27 años pasó 3 años y 8 meses en prisión acusado de agresión sexual y una falta de lesiones. La sentencia avala la decisión del Ministerio, que le pagó 41.300. Recurrió pero los magistrados no dan por buena que haya producido "una afectación objetiva en el desarrollo personal y profesional", pues consideran que su defensa no ha acreditado "en qué consiste esa afectación prolongada y su relación con la prisión provisional" y avalan los 31 € por día en prisión