Tres años después del lanzamiento de la prueba, Irlanda hace permanente el programa de Renta Básica para Artistas [Eng]

Varios años después de lanzar un ensayo, Irlanda se dispone a hacer permanente su programa de ingreso básico para artistas a partir de 2026. En el marco del programa, los artistas seleccionados reciben un pago semanal de aproximadamente $375, o unos $1,500 al mes. Hay 2,000 plazas disponibles y el plazo de solicitud se abrirá en septiembre de 2026; aún no se han anunciado los criterios de elegibilidad. El gobierno podría ampliar el programa a más solicitantes en el futuro, si se dispone de más financiación