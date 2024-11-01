edición general
3 meneos
12 clics
Tres años después del lanzamiento de la prueba, Irlanda hace permanente el programa de Renta Básica para Artistas [Eng]

Tres años después del lanzamiento de la prueba, Irlanda hace permanente el programa de Renta Básica para Artistas [Eng]

Varios años después de lanzar un ensayo, Irlanda se dispone a hacer permanente su programa de ingreso básico para artistas a partir de 2026. En el marco del programa, los artistas seleccionados reciben un pago semanal de aproximadamente $375, o unos $1,500 al mes. Hay 2,000 plazas disponibles y el plazo de solicitud se abrirá en septiembre de 2026; aún no se han anunciado los criterios de elegibilidad. El gobierno podría ampliar el programa a más solicitantes en el futuro, si se dispone de más financiación

| etiquetas: artistas , renta básica , irlanda
2 1 0 K 32 ArteyMercado
2 comentarios
2 1 0 K 32 ArteyMercado
#2 Pitchford
Solucionado el problema de la IA artista..
0 K 18
Barney_77 #1 Barney_77
Esto si que son paguitas, para artistas.
0 K 9

menéame