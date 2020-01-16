Trenzando fibras de amor y justicia: Tilia spp

Mal les pega el género masculino a estos árboles, tan ligados a la esfera femenina y familiar en la mayoría de pueblos que los han conocido y amado. A todos nos suena su nombre, y el nombre de sus flores (y de la infusión medicinal que preparamos con ellas), las tilas. Pero ¿qué sabes de su simbología en el este de Europa, de su relación con la justicia y con los bailes? ¿Conoces acaso qué conexión hay entre los tilos y la escritura en tiempos antiguos? ¿Qué relaciones tienen con las abejas… y los abejorros?