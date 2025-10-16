edición general
Tremenda tormenta en varios pueblos de Albacete: calles como ramblas; vídeos

Las previsiones de la AEMET se han hecho realidad en la tarde de este jueves en varios pueblos de Albacete, sobre todo en aquellos de la zona de La Manchuela.

