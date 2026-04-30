Treinta sanitarios del Hospital Costa del Sol, forzados a dormir en sus coches por la crisis de vivienda: “No encontraban lugares disponibles o eran impagables”

Los alquileres de Marbella son inaccesibles para los sanitarios de su hospital. El sindicato CSIF ha denunciado que al menos una treintena de trabajadores del Hospital Costa del Sol están viviendo en sus coches o en autocaravanas ante la imposibilidad de conseguir una vivienda de alquiler. Se trata, en su mayoría, de empleados de fuera de la provincia y pertenecientes a grupos profesionales bajos, como celadores o técnicos auxiliares en enfermería (TCAE), cuyos salarios no alcanzan para cubrir el precio de la renta.