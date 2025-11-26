Treball detecta 79 trabajadores turcos 'sin papeles' en las obras del Camp Nou e impone una multa de 1 millón de euros

La Inspección de Trabajo dependiente de la Generalitat de Catalunya ha podido acreditar que 79 trabajadores venidos desde Turquía han estado meses empleados sin los permisos en regla en las obras del Camp Nou. La autoridad laboral ha impuesto una sanción muy grave a la empresa Extreme Works, una de las subcontratas que operan en el estadio blaugrana, y esta tendrá que abonar en concepto de multa un total de 1,09 millones de euros