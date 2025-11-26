Treball detecta 79 trabajadores turcos 'sin papeles' en las obras del Camp Nou e impone una multa de 1 millón de euros

La Inspección de Trabajo dependiente de la Generalitat de Catalunya ha podido acreditar que 79 trabajadores venidos desde Turquía han estado meses empleados sin los permisos en regla en las obras del Camp Nou. La autoridad laboral ha impuesto una sanción muy grave a la empresa Extreme Works, una de las subcontratas que operan en el estadio blaugrana, y esta tendrá que abonar en concepto de multa un total de 1,09 millones de euros
| etiquetas: camp nou , turquia , inspección de trabajo , sin papeles , barça , extreme works
Luego vas y te compras una entrada básica por 200 lereles...
Se le debería de llamar "Extreme Conditions"
No se lo que han costado las obras del Bernabeu y lo que costarán las del Campo Nuevo. (miro y veo que a remodelación del Santiago Bernabéu ha costado 1.347 millones de euros, mientras que el coste estimado del Camp Nou es de 1.500 millones de euros)
Como ha quedado el Bernabeu (problemas con los vecinos por sonidos en conciertos y otros) y como quedará el Campo Nuevo. ya se comparará
Pero pinta mal para los del Barça.