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La travesía de una familia migrante venezolana, con un recién nacido, que abandonó su hogar por temor a redadas de ICE

La travesía de una familia migrante venezolana, con un recién nacido, que abandonó su hogar por temor a redadas de ICE

Osmeilys tenía dos días de haber dado a luz cuando, junto a su esposo, su recién nacido y su hijo de 10 años, decidieron no regresar a su hogar después de que un vecino tomara y les enviara videos en los que se veía a agentes de ICE arrestar a varias personas en su edificio como parte de una redada migratoria. Desde entonces, la familia no ha salido del país, pero su vida en Estados Unidos se ha visto significativamente trastocada.

| etiquetas: ice , trump , eeuu , venezuela , inmigrante , bebe , persecución
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3 comentarios
8 0 0 K 118 actualidad
#1 laruladelnorte
Aún con deudas médicas y de vivienda acumuladas, la familia quiere permanecer en Estados Unidos y dice estar buscando asesoría legal para ajustar su estatus migratorio. Asimismo, alega que asistieron a varias citas de control migratorio hasta el año pasado, pero que dejaron de acudir tras conocer casos de familias que fueron detenidas al presentarse y luego deportadas.

No entiendo que quieran seguir viviendo con miedo y criar a sus hijos en ese estado de terror...
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Mikhail #3 Mikhail
#1 Propaganda supremacista liberal-capitalista. :-(
3 K 36
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
Hizo bien el recién nacido en compartir el temor con su familia para que se lo lleven.
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menéame