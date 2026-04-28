La travesía de una familia migrante venezolana, con un recién nacido, que abandonó su hogar por temor a redadas de ICE

Osmeilys tenía dos días de haber dado a luz cuando, junto a su esposo, su recién nacido y su hijo de 10 años, decidieron no regresar a su hogar después de que un vecino tomara y les enviara videos en los que se veía a agentes de ICE arrestar a varias personas en su edificio como parte de una redada migratoria. Desde entonces, la familia no ha salido del país, pero su vida en Estados Unidos se ha visto significativamente trastocada.